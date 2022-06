Blanco y azul pastel: el dúo más elegante de la reina Letizia para este verano

La reina Letizia ha acudido hoy a su primer acto oficial esta semana y lo ha hecho desplazándose hasta Murcia para presidir el acto de entrega de la Bandera Nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial (FGNE) de Infantería de Marina. Un bonito vestido de cuello redondo, sin mangas y de largo midi, que presenta un elaborado encaje de guipur formando flores. Una pieza que resalta su impresionante bronceado y que deja de nuevo al descubierto los tonificados brazos de la reina Letizia.

Una cita para la que la tradición mandaba color negro, mantillas y peinetas, pero que la reina Letizia cambió por completo cuando llegó al trono, dándole así un toque más alegre y festivo a este tipo de eventos.

Aunque todavía no se sabe de qué marca es este nuevo diseño de la reina Letizia, lo que sí sabemos es que la monarca llevaba prendida del vestido la insignia de la Orden Española de Carlos III, la más importante de la que dispone. Además, ha apostado por coordinar complementos en azul, subiéndose a los salones sling-back de Magrit que estrenó hace unas semanas para recibir al emir de Catar y a su mujer, la jequesa. También ha lucido la cartera de mano a juego.

En cuanto a sus pendientes, quizá lo que más ha llamado la atención de look, son unos de sus preferidos. Bulgari los firma en forma de aro combinando oro blanco, aguamarinas y diamantes y la reina Letizia les ha colgado la gran lágrima de aguamarina que destacaba gracias a su recogido, un moño de estilo bailarina, uno de sus recogidos estrella últimamente. Un diseño que ya lució en la bienvenida al emir de Catar y su esposa.

La reina Letizia brillaba con luz propia más que nunca para recibir al emir de Catar y a la jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani. Era una más que esperada visita de Estado ya que no teníamos una en nuestro país desde la realizada por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en noviembre del año pasado. Así pues, ya había ganas de que la reina Letizia sacara 'la artillería pesada' en cuanto a vestuario. Y no hubo que esperar a cenas de gala para enamorarnos de uno de sus vestidos nuevos. Porque sí, la esposa del rey Felipe VI decidía estrenar look.

Se trataba de un diseño de Carolina Herrera de manga corta, escote redondo cerrado y largo midi, confeccionado en color blanco salpicado elegantemente por flores, unas campanillas azules que caen de unas ramas verdes con hojas. ¿Nos gusta? No, ¡nos encanta!