La reina Letizia rinde homenaje a Alemania en su viaje oficial con un look 'barbiecore'

Los Reyes han viajado a la República Federal de Alemania los días 16, 17, 18 y 19 de octubre para reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países. Nada más aterrizar en Alemania el domingo, los monarcas han iniciado sus compromisos profesionales y han acudido a la embajada española en Berlín para reunirse con ciudadanos españoles que viven allí Y, como suele ser habitual en la reina Letizia, ha rendido homenaje a Alemania con el look que ha escogido.

Tras el éxito del desfile de Valentino en el que presentó sus propuestas para este invierno y los Street Style de las semanas de la moda, está claro que el rosa es el color por excelencia de este invierno. Un rosa fucsia llamativo también conocido como Barbiecore, debido al inminente estreno de la película de Barbie, que también ha llegado al armario de la reina Letizia.

Si este verano sorprendía con un vestido 'cut out' rosa durante su viaje a Valencia, en la primera parada de su viaje a Alemania no solo ha apostado por con total look en rosa, también ha querido hacer un homenaje al país con la marca que ha escogido para vestirse. La reina Letizia ha apostado por una blusa de manga larga y frunces en el cuello de la firma alemana Boss, que ha combinado con unos pantalones de talle alto y de pernera estrecha también de la firma.

Ha rematado el look con un cinturón negro y unos zapatos de Isabel Abdo Shoes destalonados y de tacón cómodo que estrenó el año pasado.

Además de la parte institucional en la capital germana, el programa incluye una visita a Frankfurt con motivo de la inauguración de la Feria del Libro, en la que España es el país invitado.