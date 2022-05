La reina Letizia recupera su elegantísimo vestido rojo

Mientras su imagen viral luciendo el mismo vestido de Mango que una premiada sigue extendiéndose por las redes sociales, hoy la reina Letizia nos ha dejado una nueva (y potente) imagen de moda, protagonizada por un llamativo vestido rojo que marca la diferencia gracias a la cremallera que cierra su escote. Ha ocurrido durante su primera cita de la semana, un evento en el que además ha podido corroborar su pasión por el cine. Antes de la pandemia era frecuente ver a los reyes y a sus hijas visitando las salas para disfrutar de los estrenos en la gran pantalla, por lo que se sabe que la monarca es una gran aficionada al séptimo arte.

Por este motivo, doña Letizia no duda en prestar su apoyo a este sector, tal como ha hecho hoy al asistir a las mesas redondas 'Competitive Advantages of Filming in Spain', organizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, junto con ICEX-Invest in Spain y la Spain Film Commission. La misión de esta reunión es convertir España en el principal Hub audiovisual de Europa mediante el impulso de la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica, el refuerzo de las empresas del sector mejorando su competitividad a través de la digitalización y el apoyo del talento.

Como adelantábamos, para la ocasión doña Letizia ha recurrido a uno de sus looks infalibles: un vestido rojo, quizás la pieza que más veces se repite en su armario y que se ha convertido en una de sus señas de identidad estilísticas. Este diseño en particular, sin mangas para dejar a la vista sus torneados brazos, con cuello redondeado y una favorecedora silueta de cuerpo entallado y falda de vuelo 'midi', pertenece a la marca Carolina Herrera y lleva en su vestidor desde hace varios años.

Hasta ahora lo ha lucido en dos sesiones de audiencias diferentes, curiosamente ambas con deportistas destacados de nuestros país, lo que podría reforzar la idea de que este 'outfit' tiene connotaciones patrióticas para ella. Lo estrenó en septiembre de 2019 para recibir en Zarzuela a la Selección Nacional masculina de baloncesto tras ganar el Mundial y volvió a recurrir a él en julio del 2021 cuando los reyes abrieron las puertas del palacio de El Pardo a una representación del comité olímpico español que se clasificó para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano.

Mientras que en estas ocasiones anteriores la reina optó por zapatos de color rojo, este lunes ha preferido añadir unos salones 'nude' acharolados de Magrit (los cuales ha customizado ella misma añadiéndoles la plataforma, un gesto que repite en su calzado habitual). Lo ha acompañado además con una cartera de mano con estampado de serpiente a tono con el vestido y también de Carolina Herrera: unos pendientes con forma de tres hojas de José Luis Joyerías que incorporó a su joyero hace unas semanas en Palma de Mallorca y su inseparable anillo de Karen Hallam rematan el conjunto.