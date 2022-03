La falda más atrevida de la reina Letizia es blanca, fluida y con aberturas

Hacía 12 años que la reina Letizia no acudía a la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week, de ahí que todas las miradas estuviesen puestas en qué estilismo elegiría para la gran ocasión. Y, cómo no, no ha decepcionado ni lo más mínimo. Para un evento en el que la moda española es la gran protagonista, la reina no ha querido apostar por ninguna marca, para no crear así ningún tipo de agravio comparativo, y por eso ha optado por lucir una blusa y una falda que han sido confeccionadas por la modista de la Casa Real, según informa el portal de noticias Vanitatis.

Dos piezas con las que la reina Letizia ha vuelto a presumir de bronceado y que son una auténtica maravilla. La blusa con escote redondo, hombreras marcadas y mangas ligeramente abullonadas terminadas en un puño cerrado se conjugaba a la perfección con la falda de largo midi, corte evasé, cintura marcada y dos aberturas a ambos lados de la parte delantera.

Un look que bien podría ser el de una novia vanguardista que huya de los diseños clásicos para dar el 'sí, quiero'. Para dar un toque más sobrio y elegante al estilismo, la reina Letizia se ha subido a unos zapatos en color burdeos de Magrit que estilizaban aún más su ya de por sí espigada figura.

Faldas blancas, nuestras mejores compañeras cuando llegue el verano

Aunque la de la reina Letizia se trata de un modelo confeccionado para eventos oficiales y tiene un corte muy clásico, cuando llega el verano las faldas blancas se convierten en nuestras mejores aliadas para presumir de bronceado y para ese estilo ibicenco tan buscado por muchas de nosotras. Si quieres hacerte ya con un modelo que puedas lucir en los próximos meses, hemos encontrado para ti uno que es perfecto para dar largos paseos por la playa.

Se trata de un diseño de la marca ASOS que actualmente cuenta con un 20% de descuento y que, aunque es mucho más urbano que el de la reina Letizia, también cuenta con dos aberturas delanteras que lo sitúan como un 'must have' de este verano.

Un nuevo ejemplo de que la reina Letizia sabe cómo integrar en su vestidor las tendencias más urbanas, veraniegas y atrevidas adaptándolas a su estilo personal. Algo que siempre ha dejado claro la monarca y que es precisamente lo que le ha llevado a ser una de las royal europeas más estilosas.