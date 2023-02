Nos vamos a las rebajas de Women' Secret a copiarle los pantalones de pana anchos a Amelia Bono

Abran paso, que hay nuevo look de Amelia Bono. La hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera cuenta ya con más 440 mil seguidores. Y, claro, no nos extraña porque sus looks están cuajados de tendencias de la temporada. Ahora también se ha atrevido a lucir un cómodo pantalón de pana de Zara.

La pana vistió al hombre de campo, al más elegante en las cacerías en el Reino Unido, a un intelectual Felipe González en plena Transición española y ahora también a Amelia Bono, que ha apostado por un pantalón de Zara ancho.

Aunque hasta prácticamente unas semanas no hemos visto looks en los que la pana fuera la protagonista, este frío ha logrado que su halo vintage se hiciera dueño y señor de los outfits de las it girls como Giovanna Battaglia, Lucy Williams, María Bernad y Yulifab, como en el pasado lo hicieron Diane Keaton o Jane Birkin.

Entras en su cuenta de Instagram es un catálogo de todo lo que se lleva y, como no, no falta el pantalón de moda. Amelia Bono ha lucido un pantalón de pana ancho de tiro medio y cintura con trabillas que tiene un precio de 39,95 € en Zara. Sin embargo, nosotras hemos encontrado una versión más barata y cómoda en las rebajas de Women' Secret. Aunque en temporada costaba 29,99 €, ahora mismo cuesta 20,99 €.

Con un estilo clásico y con algunos toques actuales, Amelia Bono además combina a la perfección moda low cost con otras de firmas de alta gama. En su armario hay ropa de tiendas tan famosas como Zara, Massimo Dutti, Mango.