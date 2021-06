Las sandalias de invitada de boda más bonitas están diseñadas por Victoria Beckham

Victoria Beckham es una de las mujeres más elegantes del mundo. Su pasado como 'Spice Girl' no le impidió reinventarse cuando llegó el momento y por eso decidió crear su propia línea de moda que años más tarde derivó también en una de cosméticos. Unas prendas, complementos y productos de belleza que se venden como la espuma y que han hecho de Victoria Beckham un ejemplo de superación y de fortaleza.

A pesar de ser una firma cuyas prendas y accesorios estarían normalmente a años de distancia de nuestros bolsillos, las rebajas han hecho que hayamos posado nuestra mirada en la sandalia mule de tacón más bonita y que podría combinar de manera perfecta con ese vestido tan bonito que te has comprado para tu próxima boda.

El modelo Olivia cuenta con un tacón de aguja ligeramente curvado y un frontal minimalista y sin cordones. Es, sin duda el zapato definitivo para el día y la noche. El satén violeta brillante hace un guiño al enfoque irreverente del color de la marca; combínalos con denim crudo, vestidos de seda en tonos joya y llamativos tejidos de punto a rayas de lúrex.

Una pieza que también se encuentra disponible en color negro y que está rebajada, como la de color violeta en un 50%.

¿Con qué combinarla?

Aunque seguro que lo primero que se te viene a la cabeza es con un vestido blanco... ¡error! Ese color es el de la novia, no te olvides. Sin embargo, los colores verde y amarillo les vienen de lujo si quieres crear un look multicolor en el que estos mules sean los absolutos protagonistas.

Es recomendable que los lleves con vestidos midi y no maxi por una sencilla razón: no se verá la curvatura de su tacón y esto es lo que los hace tan especiales. Si prefieres coordinarlos con unas pantalones, sigue la misma indicación. Nada de pantalones campana o diseños demasiado fluidos si no quieres que pasen desapercibidos.

Pedicura 'gloosy'

Has leído bien. Deja que tus pies brillen como nunca usando lacas de uñas que tengan una textura brillante como si de un gloss de labios se tratara. Intenta que sean colores no muy llamativos para que no destaquen por encima de la sandalia en sí misma. Si eliges el modelo en color negro, ahí sí que podrás poner una nota de color un poco más vibrante con tonalidades flúor o neón. Prepárate para brillar.