Las protagonistas de 'SKAM' ya llevan la colección de Supernenas para Bershka y no puede gustarnos más

Brillante doble decisión del equipo comercial y creativo de Bershka, que acaba de presentar su nueva colección cápsula y no sabemos si nos gustan más las prendas o las chicas que protagonizan la campaña. ¡Las supernenas y las chicas de Skam juntas!

Es una mezcla perfecta para llegar al corazón de las millenials y de la generación Z. No se puede pedir más para que un producto sea más atractivo. Bueno, sí, que la ropa esté a la altura de dicha unión, y vaya si lo está. Este final de verano y comienzo del otoño no vas a querer llevar otro conjunto a juego de jogger y sudadera que no salga de esta colección.

La firma de Inditex acaba de presentar una serie de diseños que fusiona, en palabras de la marca, "azúcar, especies, cosas bonitas y quizás una pizca de Sustancia X", colores inspirados en los famosos dibujos animados protagonizados por Pétalo, Burbuja, Cactus y Bliss, que más allá del concepto divertido de la serie se deberían valorar por todo lo que supusieron en clave feminista en su momento, teniendo en cuenta lo marcadamente masculino que era -se estrenó en 1998- y sigue siendo el universo de los superhéroes y superheroínas.

De vuelta en 2016, Bershka quiere mantener vivo el espíritu rebelde, innovador y luchador de sus protagonistas, y lo hace uniendo su espíritu al de las actrices Hajar Brown, Celia Monedero, Alba Planas e Irene Ferreiro, rostros que son referentes para las generaciones contemporáneas más jóvenes gracias al éxito de la serie que protagonizan, Skam.

La colección cápsula es muy completa y supereléctrica gracias al protagonismo del verde, el rosa, el celeste y el lila. Todos los registros de la moda urbana más relajada y deportiva que tanto llevamos ahora están incluidos en ella. Sí, también muchos millenials, aunque ya no cumplamos los 30, hemos descubierto lo maravilloso que es ponerse un buen jogger, por ejemplo, en según qué contextos.

Además de pantalones tipo chándal, la colección 'SUPERNENAS x Bershka' está formada por sudaderas cropped top a juego con los joggers, tres modelos de camisetas con estampados tie dye, un minivestido de tirantes con el mismo print, unos shorts vaqueros, y un jersey cropped top liso en distintos colores a los que se unen una serie de complementos muy variada entre los que puedes encontrar una mochila, fundas para el móvil, braguitas y hasta unas deportivas -que por cierto están rebajadas- para que vayas vestida de arriba a abajo de tus superheroínas favoritas.