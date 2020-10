Milena Smit: hablamos con la actriz que ha revolucionado la alfombra roja del Festival de cine de Sitges

Este verano tuve una premonición al ver el trailler de 'No matarás': "esta chica lo va a petar". Y creo que no me equivoqué. Acaba de pisar la alfombra roja del Festival de Cine de Sitges y no ha dejado a nadie indiferente. Poderosa, con una belleza natural enigmática y una mirada atraviesa almas. Os presentamos a Milena Smit, actriz protagonista del último film de David Victori, y compañera de rodaje de Mario Casas. Un hecho que, tal y como ha confesado a stilo.es, le emocionó cuando se enteró en la segunda prueba de casting "Fue una gran alegría, porque comenzar mi carrera de la mano de un actor con una trayectoria tan potente y profesional, ha sido muy gratificante y emocionante para mi".

La nueva musa de la industria de la moda

Desde que posó el primer día con un lookazo de Gucci lo dejó claro: la magia no es propia de quién la vista sino de ella misma. Su personalidad es tan arrolladora que da un giro de 180º a cualquier estilismo. En esta ocasión el rollazo que tienen las prendas es gracias a ella. Todas, el sujetador transparente repleto de logos, la falda de terciopelo y las botas altas, son de la colección Pre-Fall20.

¿Y que opináis del LOOK de la premiere? Fue un auténtico flechazo, según nos cuenta a stilo.es su único estilista en este Festival, Fredy Alonso. "Fue la única opción que probamos para la premiere, no hizo falta más. En cuanto vi este mono de la colección Primavera-Verano 2021, de Palomo Spain supe que era para ella. La capucha verde de paillettes, muy al estilo Grace Jones, le da un halo de misterio que encaja totalmente con su personalidad".

Nosotras aplaudimos el trabajo de Fredy porque no supo estar más acertado. La prenda parece haber sido creada para Milena, pero no solo fue un acierto elegir a Palomo Spain, para potenciar ese toque enigmático que desprende la actriz, si no también el sensacional trabajo beauty de Raquel Costales para Chanel. Desde la aparición de Milena todas queremos ese delineado de ojos XXL, que la maquilladora consiguió con eyeliner negro.

Raquel lo que hizo fue resaltar el rollo de ángel caído que le otorgaba el look y, aunque respetara una de las máxima de Milena en su rutina de belleza, arriesgar con su mirada: "Yo soy de cara lavada, un poco de mascara de pestañas, marcar pómulo y brillo en los labios, me gusta ir muy natural en mi día a día. Eso sí, reservo lo arriesgado para ocasiones especiales, que sorprendan y no dejen indiferente a nadie, en esta ocasión, con la ayuda de Chanel, de la mano de la maquilladora Raquel Costales", nos ha contado la propia Milena.

Pero más allá de misterio y magia, Milena tiene un estilo propio con el que consigue hacer suyo cada look sin importar las tendencias actuales. Un claro ejemplo es el tercer look con el que también nos sorprendió. Un conjunto de chaqueta y pantalón verde militar, de la colección Pre-Fall 20 de Stella McCartney, que llevó con unas botas amarillas, de la última colección de Longchamp. Una combinación de colores que, "aunque parezca fácil, no todo el mundo puede defender", explica Fredy para stilo.es.

Y precisamente es en este punto donde vemos la conexión especial entre el trabajo de su estilista y la actriz porque en todos y cada uno de sus looks es ella misma. "Me gusta sentirme yo misma, acorde a mi personalidad, poder marcar la diferencia y ser fiel a mis gustos, no seguir las tendencias superexplotadas. La verdad que lo único que buscaba reivindicar con el mono, de Palomo Spain, es mi personalidad, siempre siendo fiel a mi estilo y potenciando quien quiero mostrar que soy. Ser fiel a mi, me hace sentirme segura de mi misma y poder afrontar un photocall.

Milena, al descubierto

1. En tu bolso no puede faltar: "Los cascos de música, son mi complemento perfecto".

2. Tu maestro: "David Victori. Él ha sido mi mentor, me ha enseñado lo que es el cine, todas sus partes, y sobre todo quien me ha enseñado a introducirme dentro de un personaje. Creo que 'No Matarás' ha sido mi escuela y donde he descubierto quien soy y lo que quiero ser".

3. Un truco de belleza: "Yo soy de cara lavada, un poco de mascara de pestañas, marcar pómulo y brillo en los labios, me gusta ir muy natural en mi día a día".

4. Icono en la industria de la moda: "Najwa Nimri. Me encanta su forma de expresarse a todos los niveles, con un estilo tan particular y tan libre que la define. La admiro como profesional y como mujer".

5. Próximo proyecto: "Acabo de empezar a rodar en Asturias la serie 'Alma', para Netflix y estoy muy emocionada, la verdad, deseando poder dar más detalles sobre mi personaje y poder ver las primeras imágenes.

6. Antes de posar ante los medios piensas en...: "...Tengo una sensación de satisfacción y no intento forzar una pose, si no disfrutar el momento".