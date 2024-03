Prendas y accesorios súper cómodos y estilosos para viajar en Semana Santa

En estos casos, lo mejor es llevar puesto en el viaje lo que más espacio ocupa y con lo que nos sentimos más cómodas. Desde un pantalón de chandal ajustable, una camiseta de algodón, una sudadera para no pasar frío con los aires acondicionados o esas zapatillas que no nos quitaremos en todas las vacaciones. No importa si eres o no de las que necesita estrenar algo en Semana Santa, el truco siempre está en tirar de básicos de fondo de armario, como esta selección que hemos preparado. ¡Date prisa!