Vas a querer todas y cada una de las prendas de la colección de Snoopy para Bershka

Parecía que con tantas nuevas franquicias de personajes animados y con el protagonismo que siempre tienen las historias de Disney, no había hueco ya ni en la pantalla ni en la moda para clásicos de otro tiempo que no estuvieran en la órbita del gigante del ratón del Mickey, pero afortunadamente no es así. Hay personajes que envejecen de maravilla y resisten intactos relevo generacional tras relevo generacional. Uno de los mejores ejemplos es Snoopy, nueva apuesta de Bershka para protagonizar una colección cápsula que te va a encantar.

El famoso perrito ya fue una de las apuestas estrella de Apple para el lanzamiento de su televisión, creando 'Snoopy en el espacio', contenido nuevo y exclusivo que lanzó junto a su servicio de televisión a la carta, y ahora ha sido la firma de Inditex la que ha refrendado que la estrella junto a Charlie Brown, su dueño, de la tira cómica 'Peanuts', creada en los años 50, sigue plenamente vigente a punto de cumplir 70 años.

La colección te va a sorprender muy gratamente por su estilo a medio camino entre lo preppy y lo deportivo, y con ese toque atrevido, alegre y desenfadado que caracteriza a las creaciones de Bershka, como ya vimos recientemente en la minicolección cápsula inspirada en 'Las Supernenas' que promocionaron las protagonistas de la serie 'Skam'.

Faldas plisadas, cropped tops, bermudas efecto piel o mallas ciclista son algunas de las prendas que forman parte de una colección que homenajea al beagle más famoso del mundo. Y no creas que solo hay prendas veraniegas en la línea 'Snoopy x Bershka'; de hecho, las prendas que le ponen la guinda son de entretiempo: una chaqueta corta de nailon con un estampado de Snoopy en la espalda; un suave jersey de punto con un bordado del perro; un vestido sudadera y unos pantalones anchos de felpa.

Nada como ver al detalle cada prenda en estos casos para entender realmente cómo es esta colección en la que te va a resultar muy difícil no picar.