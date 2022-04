El accesorio que Alexandra Pereira ha vuelto a poner de moda y ya llevaba tu madre

Aunque parezca mentira, las pinzas de pelo se han convertido en el último accesorio en sumarse a la lista de imprescindibles de las celebrities. Bella Hadid, Kendall Jenner, Kaia Gerber, Alexandra Pereira y hasta el mismísimo Harry Styles han sacado sus pinzas a la calle, convirtiéndolas en un accesorio digno de lucir en público.

Y es que las pinzas han sido tus compañeras incondicionales mientras estudiabas, te maquillabas, cocinabas o durante todas aquellas tardes de mantita y Netflix. Ahora ya no. Han dejado de ser un objeto de uso cotidiano (adscrito al ámbito del hogar) para asaltar el street style por todo lo alto.

Bella Hadid y Kendall Jenner se han convertido en abanderadas de este movimiento. Y es que desde hace años es habitual ver a ambas supermodelos con pinzas por la calle. Lo que empezó siendo una cuestión de comodidad para mantener a raya los bad-hair-days, se ha convertido en otra de las grandes tendencias del 2022. Es oficial, sacar las pinzas a la calle está de moda.

Ya sea para recrear el peinado favorito de las top models e influencers (moño más o menos tirante con raya en medio y pinza) o simplemente como accesorio, las pinzas han dejado de ser tu aliado casero para asaltar el street style, rompiendo moldes y estereotipos. Como ya hicieron los rulos en Corea, las pinzas han pasado de ocultarse a mostrarse con orgullo. Y es que además de ser un salvavidas para los temidos bad-hair days, su uso alarga el cuello, retira el pelo de la cara y lo disimula si no está en perfectas condiciones. ¡Lúcelas con orgullo!

La marca You Are The Princess, de venta en Primor, con su línea Oh My Hair! tiene el accesorio perfecto para conseguir los looks más virales de las celebrities. ¿Lo mejor? Tiene infinidad de opciones.

La firma española cuenta con todo tipo de pinzas, todas perfectas para acompañarte en tu día a día o convertirse en la estrella de tu look. Es el caso de esta práctica pinza con forma de lazo que, gracias a su diseño, aporta sujeción a la par que da un toque diferente a tus looks.

Hay infinidad de opciones más allá del universo de la pinza negra y prueba de ello es este accesorio con acabado dorado y carey, perfecto para convertirse en la estrella del street style.

Esta pinza negra mate de 9 cm es tu mejor aliado en cualquier ocasión. No puede faltar en tu neceser porque es todo un imprescindible atemporal. ¿Lo mejor de todo? Cuesta solo un euro.

Esta pinza, además de ser especial gracias a sus diseños de círculos y sujetar cualquier tipo de melena, es también sostenible. Y es que está hecha de un 60% de paja de trigo para cuidar el planeta. Además, está disponible en varios colores y formas (de media luna y rectangular).

Súmate a la tendencia dosmilera con esta pinza en forma de mariposa. El insecto que enamoró a las celebrities de principios de los 2000 vuelve para conquistar a famosas como Dua Lipa o Alexandra Pereira, quienes lucen con orgullo sus pinzas en forma de mariposa.