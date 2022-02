Pilar Rubio emula a Carrie Bradshaw con el color del año

Cada vez que Pantone elige el color del año, no son pocos los que se llevan las manos a la cabeza (o acuden a Google) para pensar a qué color se están refiriendo. Porque algunos tienen nombres tan indescifrables que no parecen atender a lo que realmente significa y este año es lo que ha ocurrido con el denominado 'Veri Peri', una tonalidad que probablemente habrás visto en más de una ocasión pero que con esa denominación no te suena en absoluto.

El 'Veri Peri' nace de la combinación entre una tonalidad azul y un rojo violáceo que da como resultado una especie de color morado azulado suave y que es fácilmente asociable con el color que representa el feminismo. Para el Instituto Pantone, este "es el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra cultura mundial y expresa la respuesta a lo que la gente busca en este color".

No sabemos si esta institución ha conseguido lo que desea con este color, pero estamos más que convencidas de que es muy llevable y fácil de combinar, así como de que no han sido pocas las estrellas que han decidido optar por él. Entre ellas, Lady Gaga con su fabuloso diseño alado de Gucci en el estreno de 'House Of Gucci', Anya Taylor-Joy en los CFDA Fashion Awards o Camila Cabello en la gala MET.

No obstante, aquí en España tenemos también a nuestras representantes 'Veri Peri': María Pombo se ha dejado ver con un vestido de Mango en este color, Ester Expósito también lo eligió para su debut en la alfombra roja de Cannes el pasado año y ahora la colaboradora más 'fashion' de 'El Hormiguero', Pilar Rubio, lo ha elegido para explicar una de las tendencias de la temporada.

Concretamente, ha elegido un vestido tipo 'lady' con influencias muy claras de la serie 'And Just Like That...' y, en particular, de su protagonista, Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker. La firma 'made in Spain' Amateur ha sido la encargada de confeccionar esta pieza tan original, a la que han añadido un cinturón negro de tachuelas a juego con unos altísimos salones.

De estilo camisero y con un gran volante en la falda, de vuelo, se trata de una pieza excepcional con cierto toque 'vintage' que enamoraría a una amante de la moda como es Carrie tanto en la nueva serie de HBO Max como en 'Sexo en Nueva York'. Porque es pensar en ella y venir a nuestra menta la icónica imagen de la actriz con un sombrero tipo casquete a juego como el que ha lucido Pilar, de Sombrerería Medrano, la más antigua de España, fundada en 1832.