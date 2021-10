Pilar Rubio y las botas mosqueteras 'Catwoman' (para arrasar)

A pesar de estar viviendo en París, Pilar Rubio no ha querido dejar del todo su labor profesional en España y de ahí que haya llegado a un acuerdo con Pablo Motos para continuar como colaboradora de 'El hormiguero'. En una noche en la que estuvo radiante, Pilar demostró que uno de los calzados más potentes de este otoño son las botas altas de cuero que llegan hasta el infinito (y más allá). En este caso, la colaboradora de televisión optó por un precioso y salvaje diseño de Luis Onofre.

Un diseño que ya no está disponible en la web de la firma, pero hay otro muy parecido que también nos parece una auténtica maravilla y que funciona igual de bien. Se trata del diseño Mondovi en negro y bueno, tú misma verás que es una fantasía.

Se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda. Desde hace años Pilar Rubio ha enamorado con sus looks 'rockeros' e incluso no dejó indiferente a nadie con el vestido de novia que eligió para darle el 'sí, quiero' a Sergio Ramos. Con el paso de los años, la presentadora ha ido incorporando elementos un poco más clásicos que también causan furor.

De ahí que nos fijásemos (y mucho) en el look que eligió para presentar su nueva aventura, Beauty Elixir, de la que os hablaremos después de analizar su look. Pilar Rubio posaba para la prensa con un top de manga corta y efecto anudado en el cuello y unos pantalones negros de vestir de caía ancha que le sentaban de maravilla. Un estilismo que de primeras pensábamos que era un mono. ¡Pero no!

Un 'outfti' que podría funcionar a las mil maravillas para una boda, un bautizo o una comunión. Además, Pilar Rubio lo lucía con unas sandalias de tira negras y una coleta alta con un maquillaje suave.

Una presentación muy especial para ella ya que es la primera vez que se lanza al mundo de la nutricosmética de la mano de Sana Expert. Y es que junto a ellos ha creado Beauty Elixir, un complemento alimenticio beauty único con colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en formato de monodosis bebibles y con sabor cereza.

“Para vernos bien por fuera tenemos que empezar por sentirnos bien de dentro hacia afuera. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Detrás de una cara y una piel radiante suele haber mucho trabajo detrás. Si os dicen lo contrario, os aseguro que mienten. Puedes partir de un buen físico, pero si no lo cuidas todo se acaba. Siempre he pensado que era muy importante mimar mi piel con una buena alimentación, bebiendo agua, controlando el estrés y con una actitud optimista, pero además siempre he estado buscando ese plus que me ayudara en este proceso constante y diario. Conseguir una piel hidratada, nutritiva y tersa no siempre es sencillo. Mucha gente me dice que yo lo tengo más sencillo, pero os aseguro que hay mucho trabajo detrás de la imagen que proyecto. Por eso, me ha encantado trabajar con SanaExpert y apostar por estos bebibles cien por cien naturales y ecológicos para alimentar mi piel con constancia y mimo. Un producto pionero cuya combinación de componentes hacen que la belleza comience a crearse de dentro hacia afuera”, asegura la colaboradora de televisión.