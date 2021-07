El bikini blanco diseñado por Pilar Rubio que afina la cintura y potencia el pecho

Pilar Rubio se ha convertido en todo un referente en el mundo de la moda. Desde hace años ha enamorado con sus looks 'rockeros' e incluso no dejó indiferente a nadie con el vestido de novia que eligió para darle el 'sí, quiero' a Sergio Ramos. Aunque con el paso de los años, la presentadora ha ido incorporando elementos un poco más clásicos que también causan furor.

En esta caso, estamos hablando de bikinis y bañadores que se ajustan perfectamente a la silueta femenina e intenta sacarle todo el partido posible. En este caso, Pilar Rubio ha unido fuerzas junto a la firma Selmark y han dado vida juntos a un bikini blanco que es una auténtica maravilla.

Se trata de un top de bikini bandeau con aro y copa, así como tirantes extraíbles. Un diseño sencillo y atemporal.

En cuanto a su parte de abajo, esta braga de bikini es de cintura alta y corte en V tiene un efecto muy favorecedor. Un diseño sencillo y atemporal de inspiración ochentera pensado para realzar las curvas naturales de la mujer gracias a su combinación de tejidos.

Un diseño blanco con el que nos ha enamorado después de su última aparición ante la prensa con un top de manga corta y efecto anudado en el cuello y unos pantalones negros de vestir de caía ancha que le sentaban de maravilla. Un estilismo que de primeras pensábamos que era un mono. ¡Pero no!

Un 'outftit' que podría funcionar a las mil maravillas para una boda, un bautizo o una comunión. Además, Pilar Rubio lo ha lucido con unas sandalias de tira negras y una coleta alta con un maquillaje suave.

Una presentación muy especial para ella ya que es la primera vez que se lanza al mundo de la nutricosmética de la mano de Sana Expert. Y es que junto a ellos ha creado Beauty Elixir, un complemento alimenticio beauty único con colágeno, ácido hialurónico, coenzima Q10 y Vitaminas E y C en formato de monodosis bebibles y con sabor cereza.

"Para vernos bien por fuera tenemos que empezar por sentirnos bien de dentro hacia afuera. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Detrás de una cara y una piel radiante suele haber mucho trabajo detrás. Si os dicen lo contrario, os aseguro que mienten. Puedes partir de un buen físico, pero si no lo cuidas todo se acaba. Siempre he pensado que era muy importante mimar mi piel con una buena alimentación, bebiendo agua, controlando el estrés y con una actitud optimista, pero además siempre he estado buscando ese plus que me ayudara en este proceso constante y diario", asegura la presentadora de televisión.