Con este pijama rojo de Intimissimi serás la reina de tu casa

A estas alturas decir lo importante que es estar guapa a cualquier hora no es nuevo. Da igual si decidimos quedarnos en casa todo el día viendo la tele o teletrabajando, no podemos parecer como recién levantadas ni dar una imagen descuidada. Y es ahí donde juegan un papel esencial los pijamas, que se han convertido estos últimos meses en una prenda indiscutible incluso para aquellas personas que antes no le daban la importancia necesaria.

Eso sí, hay pijamas y pijamas. No es lo mismo el que utilizas para dormir que tener un segundo diseño, más bonito, para ponértelo por casa después de asearte. Solo tienes que ver lo guapa y sexy que está Chiara Ferragni con este modelo tan sensual de Intimissimi. ¿Te atreverías a ponértelo?

¿Por qué nos encanta? Lo primero porque es rojo, el color de la suerte, ese con el que debemos de empezar el año para que nos traiga solo noticias buenas. Además, este modelo consiste en una chaqueta y pantalón de corte masculino de raso de seda que sienta como un guante. Y es apto para cualquier estación ya que envuelve y mantiene el calor en invierno y aporta frescor y deja respirar la piel en verano.

Un ejemplo más de que no es lo que llevas sino cómo lo llevas. Y ahí tú eres la reina de tu casa. Aunque sea en pijama.