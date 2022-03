Penélope Cruz deslumbra con un vestido capa en el Festival de cine de Santa Bárbara

Penélope Cruz podría alzarse el próximo 27 de marzo con su segundo Oscar por su papel en la película 'Madres Paralelas'. Aunque no se llevó el Goya (se lo arrebató Blanca Portillo por su papel en la magnífica Maixabel), las quinielas apuntan a que la estatuilla podría ser suya ya que está cosechando varios premios en su vuelta a Los Ángeles. El último ha sido el que le ha concedido el festival de cine internacional de Santa Bárbara.

Una ocasión muy especial para la que Penélope Cruz volvió a confiar en su firma de referencia, Chanel. Guapísima y muy elegante, nuestra Pe se enfundó en un vestido de color burdeos con capa y escote vanguardista de la colección Métiers d’art 2021/2022; la colección más artesanal de la casa francesa. El diseño está confeccionado en tela 'tweed' y posee una falda con una larga cola que se recoge tras el cuello a modo de capa.

Penélope Cruz y Javier Bardem, enamorados y nominados

Son la pareja del momento en Hollywood. Penélope Cruz opta al Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en la película 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar, mientras que Javier Bardem hace lo propio en la categoría masculina por su interpretación en la cinta 'Being The Ricardos' junto a Nicole Kidman. Esta es la primera que ambos están nominados a un Oscar en la misma edición, aunque no es la primera vez que ganan uno. Javier levantó la estatuilla en 2007 por No es país para viejos, mientras que Penélope hizo lo propio en 2009 por Vicky Cristina Barcelona. Él lo ganó en categoría de Mejor Actor de Reparto y Penélope también.

Sin embargo, este año ambos dan un salto en la carrera por el Oscar ya que optan en las categorías superiores como actores principales. ¡Qué emoción! Tras verlos posar juntos en la gala de los premios Goya, luego lo volvían a hacer en la tradicional comida de las nominados que se celebra en la ciudad de Los Ángeles (California).

Para la ocasión, Penélope Cruz presumió de piernas tonificadas y bronceadas con un minivestido fucsia sin mangas de Chanel colección primavera verano 2022, firma de la que es embajadora e imagen.

Un diseño que le sentaba de maravilla y que combinó acertadamente con unas sandalias negras de tacón cuadrado y plataforma delantera que son una auténtica maravilla. En cuanto al cabello, su melena por los hombros con raya al medio causó sensación, al igual que los reflejos rubios que se iluminaban en ella con la luz de los flashes.

El maquillador de 'Madres Paralelas' nos cuenta sus secretos

EL MAQUILLAJE DE PENÉLOPE CRUZ EN MADRES PARALELAS, EN DIEZ CLAVES:

1. Para preparar su piel y calmarla, cuando venía algo alterada, usé un tónico hidratante suavizante sin alcohol y unas gotas de sérum antiedad, concentrado activador de juventud. Cuando necesité un extra de hidratación, recurrí una crema que a Penélope le gusta mucho de propiedades anti-edad.

2. Como base de maquillaje elegí un fondo que no da excesiva cobertura y el acabado es muy bonito, muy natural, aunque mate (algo importante para Pedro Almodóvar).

3. Usé poco corrector en la zona de la ojera y de un tono más claro en el surco nasogeniano y alrededor de los labios, para dar luz.

4. Para el contorneado, muy suave y sin rastro de iluminador, usé polvos bronceadores en dos tonos, que hacen efecto buena cara.

5. El delineado de los ojos de Penélope suele ser un punto fuerte de todos sus looks. En esta peli usé tres lápices distintos, dependiendo de si la escena pedía un maquillaje más suave o más intenso. ¿Los tonos? Negro, marrón y bronce.

6. Mis paletas de sombras favoritas para ella también las usé en este rodaje.

7. En esta película Penélope y yo descubrimos una máscara de pestañas que consigue un volumen natural y efecto 'lifting'. Me gustó tanto que se usó en el resto de personajes femeninos. Para las escenas en que Penélope tenía que llorar preferí usar una versión waterproof que aporta gran volumen con hasta 24 horas de duración sin correrse.

8. Un ligero toque de lápiz de cejas para redibujar la ceja, no muy oscura porque a Penélope no le gusta.

9. Un gesto muy habitual en todos los maquillajes de Penélope es el delineado de labios. Le gusta hacerlo con perfiladores de labios en tonos teja y frambuesa.

10. Las barras para rellenar el labio son de acabado mate difuminado, en tonos muy suaves (clica el enlace y busca el tono 274).