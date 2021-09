La falda blanca de Penélope Cruz que puedes encontrar en Amazon

Penélope Cruz ya está en el festival de cine de Venecia donde tendrá lugar la presentación internacional de 'Madres paralelas', la última película que dirige Pedro Almodóvar y que muchos dicen podría darle su segundo Óscar a la actriz de Alcobendas. Sin embargo, antes de saber si su interpretación le reportará tal alegría, Penélope y Pedro han desembarcado en Venecia para la presentación de la cinta.

Una cita para la que Penélope ha confiado en un total look de Chanel, firma que siempre la acompaña en este tipo de acontecimientos. Así pues, la actriz española pisaba con fuerza la ciudad italiana dejándonos sin habla.

Un bonito look formado por una chaqueta de tweed con remate demin, una camiseta básica blanca y una falda con bolsillos delanteros. Esta última, una maravilla que no puede faltar en tu armario, puede que no sea para ti (por su precio) pero sí que hemos encontrado una muy parecida en Amazon y que puede ser tu favorita este otoño.

Se trata de una falda corta de bolsillos chapados con cierre cremallera de la firma JOEY y a la venta en la web de Amazon en su sección fashion.

Una aparición que pone así fin a las vacaciones familiares de las que estaba disfrutando, hasta ahora, Penélope Cruz.

Penélope Cruz y Javier Bardem forman, sin lugar a dudas, una de las parejas más longevas de nuestro país. Celosos de su vida privada como nadie, tanto la actriz como el actor se han encargado siempre de que sus dos hijos, Leo y Luna, disfrutasen de una vida alejados de los focos mediáticos. Y lo han conseguido.

Sin embargo, con la llegada del verano, la familia al completo ponía rumbo a Monte Argentario para disfrutar de unos días de descanso y en esta escapada podíamos comprobar que el armario playero de Penélope Cruz esconde verdaderas maravillas. Muy relajados y enamorados, Javier y Penélope se mostraban muy cariñosos mientras jugaban con sus hijos a orillas del mar Mediterráneo.

Unas imágenes que eran captadas por el periódico británico 'Daily Mail' y que nos dejaban ver que la actriz ganadora de un Oscar confía en los denim shorts de Levi's, específicamente el modelo 501, para una comodidad 100 % playera al salir del agua.

En cuanto al bikini escogido por Penélope Cruz para disfrutar de ese día de playa, la actriz se decantaba por un diseño en blanco y negro con parte superior sin tirantes. Un modelo que se alejaba mucho del bañador por el que apostaba hace semanas en las costas italianas de Cerdeña.