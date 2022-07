Paula Echevarría y el vestido más versátil de Mango

La ola de calor no da tregua y por eso Paula Echevarría tienes los vestidos más bonitos y fresquitos de este verano. En esta ocasión, la actriz e influencer se ha decantado por un precioso vestido negro de Mango que coordinada con todo y estiliza al máximo el pecho. Una creación de la Colección Committed, con tejido fluido elástico, diseño midi evasé, cuello escotado, tirantes anchos y escote drapeado. Además, pertenece a la colección fiesta y ceremonia y cuenta con la etiqueta Commited, que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental.

Un diseño que está disponible en la página web de la firma por un precio irresistible.

Se ha convertido en una de las actrices de nuestro país con más seguidores en Instagram. Hace años que Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans y por eso comenzó a mostrar su día a día y sus estilismos a través de dichas redes. Ahora, Paula es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. En otra de sus últimas actualizaciones nos ha demostrado que un vestido de estampado geométrico es todo lo que necesitamos para deslumbrar este verano. Y también es de Mango.

"Colección Committed. Tejido satinado. Estampado de rayas. Diseño largo. Diseño evasé. Cuello escotado. Tirantes finos. Espalda abierta. Tirantes cruzados en la espalda. Cierre de lazo en la parte posterior. Colección fiesta y ceremonia", reza su descripción en la página web de Mango, donde este vestido se encuentra disponible por un precio de 49,99 euros.

Un diseño que podrías combinar con uno de los nuevos diseños de la colección de Paula Echevarría x Hawkers.

La colección de gafas de sol más esperada de cada año ya está aquí. "A Day with Paula" es la octava colección que Paula Echevarría diseña para la firma tras ocho años de alianza en los que tanto la actriz como la marca han crecido y evolucionado juntos: “Estoy muy orgullosa de esta nueva colección. Ya son 8 años con Hawkers en los que he aprendido mucho del diseño de gafas y eso se refleja en esta colección, que es, para mi, la más completa que hemos hecho hasta ahora porque reúne todas las tendencias actuales sin perder la atemporalidad; Todas las gafas son piezas timeless que nunca pasarán de moda".



Paula afirma que la colección de 2022 no solo es actual y muy versátil, sino que además incorpora dos modelos 100% ecológicos y sostenibles: "La verdad es que me siento muy identificada con la concienciación de Hawkers con el medio ambiente, que cada año tiene más presencia en sus colecciones. Tenemos que dejar un planeta mejor para nuestros hijos y hacer todo lo que está en nuestra mano para seguir sumando".



Atemporal, sofisticada y versátil son características que definen a la actriz y que se reflejan, año tras año, en las propuestas que diseña para la marca. En esta ocasión ha creado 4 modelos genderless entre los que encontramos gafas como la Southside Polarized, una gafa 100% sostenible y con diseño ovalado de diva para un look noventero, la Blackjack Dark, de estilo retro a lo años 50, la Long Island Black, futurista y con diseño flat top y lente de escudo negra, y la Joker Polarized Carey Eco, otra propuesta completamente biodegradable, inspirada en el clásico modelo aviador.