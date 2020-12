Paula Echevarría será tu inspiración estas fiestas

Una de las máximas de estas fiestas es brillar más que nunca. No importa que no podamos ir a locales de fiesta en casa podemos disfrutar toda la noche para que "el fin del mundo nos pille bailando". Por este motivo, podemos ir haciendo nuestra lista de looks con los que estar perfecta de día y de noche. Nuestra primera inspiración es una embarazadísima Paula Echevarría, te contamos por qué.

La actriz ha optado por lo seguro al escoger un ajustado vestido negro para su cita de noche, de la firma Cool the Sack. Una pieza comodín ya que siempre es un buen momento para lucirla. La clave está en decidir con qué lo combinas, de esto dependerá cuándo lo luzcas.

Paula ha optado por combinar su vestido negro con un bolso tipo saco, en versión mini, con detalles joya de Chanel. Un gesto que lo convierte en perfecto para lucir de noche. A sus pies, un básico de la maison francesa: sus zapatos bicolor, con detalle de perla en el tacón. Las joyas son de Tous.

El eterno vestido negro

Si estas fiestas no quieres inundar tu armario de piezas bling-bling es el momento de renovar tu LBD o vestido negro midi. Dos básicos, que se diferencian por el largo del corte y que no pueden faltar en cualquier armario preciado. 1) porque es sinónimo de elegancia y feminidad; 2) porque sienta bien a todas las siluetas; 3) porque estiliza; 4) por su versatilidad y 5) porque cumple la fórmula 24/7.

Este diseño de Zara es perfecto para llevar en alguno de los días festivos de esta Navidad. Es de punto, con el cuello subido, de manga larga con hombreras y largo midi. La clave, su abertura abotonada en la espalda. Está disponible en todas las tallas (S-L) y el precio, una locura, 29,95 euros.