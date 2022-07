Paula Echevarría, su vestido de lentejuelas es el sueño de una noche de verano

Ya sean un vestido de Mango, unas alpargatas de cuña de Primark o un vestido de lujo, Paula Echevarría tiene ese poder de derrochar estilo con todo lo que se pone. Pero, ojo, que hay pocos vestidos más especiales que el que lució durante la cena que organizó Pinko para famosos amigos de la marca hace unos días en Marbella. ¡Paula Echevarría se marcó un lookazo de lujo con un vestido de lentejuelas de la firma con el que ya soñamos!

Pinko celebró una cena por todo lo alto en el restaurante Momento uno de los más exclusivos de Marbella a la que acudieron los famosos con más estilo del panorama nacional con looks espectaculares de la nueva colección de fiesta de Pinko. Paula Echevarría, Maggie Civantos y Victoria Federica de Marichalar, entre otras famsoas, no quisieron perderse el tremendo fiestón.

Aunque todas las invitadas apostaron por looks de la marca, Paula Echevarría deslumbró con un mini vestido de pailettes verde, uno de los colores tendencia de la temporada, que combinó con un bolso bombonera en color verde.

A la venta en la web de la firma por 425€, está disponible en todas las tallas, desde la 36 a la 46.

Las otras invitadas a la fiesta

La despuntante it girl madrileña, Victoria Federica de Marichalar, siguió fiel a su estilo con un vestido largo negro con pedrería en el escote. Un look que aderezó con el bolso LOVE PUFF en color blanco y de tamaño mini, en las próximas horas os haremos llegar la foto del look completo. Junto a ella acudieron Rochi Laffon y Marta Ezcurra, dos de sus mejores amigas, también con total look de la firma.





La actriz Maggie Civantos, que acaba de terminar de rodar la serie Express, consiguió el estilo más elegante y chic de la noche con un pantalón sastre de corte recto en color negro y una de las prendas más icónicas de PINKO, su clásico body negro de encaje. ¿Los accesorios? Unos zapatos verdes y un bolso rosa estilo bombonera.



Junto a ellas, las influencers Marta Torres, Ana Vera o Cristina Mata, además de las socialités Virginia Troconis o Ana Antic quien vino acompañada de Ivana, su hija mayor o la modelo Desiree Corderó y la actriz Jana Pérez. Todas ellas eligieron looks de la colección de fiesta de PINKO que combinaron con bolsos de la firma.