Paula Echevarría tiene el vestido definitivo de invitada

Paula Echevarría ha compartido con sus seguidores de Instagram todos los modelitos en los que se ha enfundado durante todo el confinamiento. No había viernes, ni sábado que la actriz no sacara del vestidor su look de noche, ya fuera para compartir cena con su pareja Miguel Torres o con sus amigas a través de videollamada. Siempre se arreglaba, eso si nunca se ponía zapatos ni lucía bolso; pero todo ha cambiado.

Paula hacía referencia en el pie de foto que si en esta ocasión llevaba puestas sandalias y bolso de mano era por un motivo: su primera cita en terraza con algunos de sus amigos. Una cita que, según comentaba la actriz, se planteaba como emocionante porque no iba a saber cómo comportarse: "Pues a puntito de pasar a la #Fase2 me voy a estrenar en un restaurante! No se ni como voy a hacer... soy la única que tiene mil millones de dudas de como comportarse? 😥"

Una cita que también tuvo momentos divertidos como la foto que se hicieron las tres parejas que acudieron a la cena con las mascarillas puestas. Una imagen con la que Paula hacía un símil con el juego del 'Quién es quién'.

El protagonista, un vestido mini de flores

Para esta importante ocasión, Paula optó por un minivestido con flores estampadas a todo color, de una de sus firmas favoritas de fiesta, Miouh.eu. Una marca que está de moda entre las influencers españolas y que parece que la actriz también ha sumado a su lista de favoritas. Se trata del modelo Hawai, una pieza con hombros abullonados, de manga larga, escote en 'v', y drapeado en la cintura. El precio, 194 eruos.