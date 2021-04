Paula Echevarría nos descubre uno de los vestidazos de la nueva colección de su firma de moda

Está a punto de dar a luz, pero eso no implica que Paula Echevarría siga con sus compromisos profesionales. Uno de sus últimos proyectos ha sido el cumplir un sueño: crear su propia firma de moda. Space Flamingo nació para cubrir una de las necesidades que estaban surgiendo en la industria de la moda: crear colecciones cuya máxima es el dress for less.

Space Flamingo surge con una colección de conjuntos deportivos y camisetas donde un flamenco estampado es el protagonismo. Pero la sorpresa nos la ha dado cuando ha publicado en su perfil de Instagram una de las piezas de su nueva colección, Street collection.

Se trata de un vestidazo tipo camisero, con cinturón, a todo color en un amarillo con estampados tipo cachemir en azul. Una prenda que se ha hecho viral al enamorar a sus seguidoras entre ellas sus mejores amigas, como Marta Hazas, Toni Acosta o Alicia Hernández.

Una prenda que ya puedes conseguir en la e-shop de su marca. Está disponible en todas las tallas (de XS a XL) y su precio es de 262 euros.