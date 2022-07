Escote asimétrico más volante: el vestido preferido de Paula Echevarría

Llega el verano y con él las altas temperaturas y los colores más llamativos. ¿No nos crees? No tienes más que mirar en el armario de Paula Echevarría para darte cuenta de que las tonalidades más oscuras han dado paso a las más alegres y llamativas. De ahí que la actriz y actual jurado de 'Got Talent' haya apostado por un vestido amarillo de escote asimétrico y volantes que te va a enamorar.

Un diseño que pertenece a la firma de ropa Charo Ruiz Ibiza y que por desgracia ya no está disponible en su página web. Sin embargo, no sufras porque lo que sí puedes adquirir todavía es la nueva colección de gafas de sol de Paula Echevarría x Hawkers.

La colección de gafas de sol más esperada de cada año ya está aquí. "A Day with Paula" es la octava colección que Paula Echevarría diseña para la firma tras ocho años de alianza en los que tanto la actriz como la marca han crecido y evolucionado juntos: “Estoy muy orgullosa de esta nueva colección. Ya son 8 años con Hawkers en los que he aprendido mucho del diseño de gafas y eso se refleja en esta colección, que es, para mi, la más completa que hemos hecho hasta ahora porque reúne todas las tendencias actuales sin perder la atemporalidad; Todas las gafas son piezas timeless que nunca pasarán de moda".



Paula afirma que la colección de 2022 no solo es actual y muy versátil, sino que además incorpora dos modelos 100% ecológicos y sostenibles: "La verdad es que me siento muy identificada con la concienciación de Hawkers con el medio ambiente, que cada año tiene más presencia en sus colecciones. Tenemos que dejar un planeta mejor para nuestros hijos y hacer todo lo que está en nuestra mano para seguir sumando".



Atemporal, sofisticada y versátil son características que definen a la actriz y que se reflejan, año tras año, en las propuestas que diseña para la marca. En esta ocasión ha creado 4 modelos genderless entre los que encontramos gafas como la Southside Polarized, una gafa 100% sostenible y con diseño ovalado de diva para un look noventero, la Blackjack Dark, de estilo retro a lo años 50, la Long Island Black, futurista y con diseño flat top y lente de escudo negra, y la Joker Polarized Carey Eco, otra propuesta completamente biodegradable, inspirada en el clásico modelo aviador.

La sesión de fotos nos presenta a una Paula atrevida y divertida, que, tras jornadas interminables de trabajo, aún tiene tiempo para las cosas cotidianas de la vida sin renunciar al estilo: "Todas las gafas de la colección son tan camaleónicas que se adaptan a cualquier look y situación sin perder el estilo".



La colección "A Day with Paula" es un must para deslumbrar este verano y está a la venta desde hoy en la web de Hawkers con precios que van desde los 59,99 hasta los 74,99 euros. Y, como cada año, promete agotarse…