Paula Echevarría tiene ganas de looks de primavera y apuesta por los conjuntos

Durante este confinamiento Paula Echevarría ha querido compartir con sus seguidores diferentes looks delante del espejo de su habitación. En estas ocasiones nos ha dado ideas para atuendos cómodos para estar en casa o una de las bermudas estrella de esta temporada de Zara.

Pues bien, ahora la actriz ha hablado de sus ganas de estrenar looks de primavera (no nos extraña, aunque es verdad que el tiempo en Madrid hasta ahora muy primaveral no está siendo), pero bueno que los deseos están ahí y los comprendemos a la perfección.

Para su estreno de esos looks de primavera, Paula Echevarría apuesta por una de las combinaciones estrellas de esta temporada: los 'twin sets'. Sí, una temporada más se lleva lo de combinar una parte de arriba y una de abajo iguales.

Paula Echevarría combina un short de tablas con una blusa de volantes de la marca Imiloa. Dos prendas tanto por su forma, colorido y estampado, muy primaverales e incluso veraniegas.

Si quieres copiárselos ya hemos hecho la labor de investigación y te traemos el conjunto en cuestión, además ahora está con un 10% de descuento.

Y aquí está el short de tablas y cintura alta con el que formar el 'twin set'.

La verdad es que Paula Echevarría como nosotros está deseando estrenar looks de primavera y empezar a poner color a nuestros atuendos diarios, que ya llevan demasiado tiempo siendo oscuros.

Las "ganas de estrenar ropa primaveral son tremendas", eso es así, pero como bien hemos dicho parece que el buen tiempo no termina de llegar, por lo menos a Madrid, lo que por otra parte, ayuda a hacer un poco más llevadero este confinamiento.

Así que si tú también tienes ganas de estrenar looks primaverales, vete de shopping virtual e incluye algún vestido de color en tu armario, así como conjuntos del estilo del que lleva Paula Echevarría, porque una temporada más son un 'must'.