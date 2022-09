Paula Echevarría ha diseñado junto a Primark el abrigo PLAGA del otoño de 2022 que es absoluta tendencia

Por fin ha salido a la luz el primer diseño de Paula Echevarría X Primark. Fan absoluta de la firma desde que Primark abrió por primera vez sus puertas en España, cuando la actriz se ponía una prenda de la marca 'low cost', se acababa agotando en toda España. Era el efecto reina Midas de una de las grandes prescriptoras de estilo de nuestro país. Tras el triunfo de la colección de Dulceida x Primark, la marca ha decidido unirse a Paula Echevarría para crear una línea que se pondrá a la venta el próximo 6 de octubre.

"Por fin puedo compartir con vosotras/os la fecha de lanzamiento de mi colección con @primark!!! 💫 El próximo jueves 6 de octubre de 2022 estará disponible en tiendas", ha escrito la jurado de Got Talent sobre una fotografía en la que aparece con un abrigo rosa fucsia, una de las grandes tendencias de este invierno de 2022, jeans anchos, jersey también rosa y minibolso a juego.

De momento, pocos detalles se conocen de la colaboración, salvo que el abrigo que luce Paula Echevarría tendrá un precio de 40 €, similar al precio del resto de sus colecciones.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría también está preparando una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.