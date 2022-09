Paula Echevarría y el collar de moda entre todas las influencers combina con todo

Acaba de arrancar septiembre y con él...¡la vuelta al cole! Paula Echevarría ha vuelto al cole o, lo que es lo mismo, a la televisión. Hace unos días que la actriz se estrenó como jurado de Got Talent, en Telecinco, y unas horas antes la actriz estaba impaciente y nerviosa por lo que estaba por venir. Y así lo contaba en sus redes sociales. Una imagen el primer plano acompañaba a las inquietudes de Paula Echevarría.

"Que tendrás que me haces tan feliz verano?? ☀️ Aprovecho para preguntaros.... quién va a ver esta noche el SUPER ESTRENO DE @gottalenttv?? 🤪 Nervios?... muchos! Para que os voy a engañar!🤗", preguntaba a sus seguidores. Y lo que a nosotras nos ha llamado la atención de esa fotografía ha sido el collar dorado, un choker de estilo minimalista que es el objeto de deseo de todas las fashionistas porque combina con todo.

En verano ha sido el complemento adorado por todas las influencers para combinar con los tops palabra de honor, pero, ojo, que en invierno será el accesorio con el que acompañar a los vestidos de canalé y las jerséis de manga larga con escote de pico. En Pull & Bear hay un choker similar al de Paula Echevarría que cuesta 7,99 €.

De actriz de éxito a influencer TOP

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana. Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría también está preparando una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida, que estamos deseando conocer.

Paula Echevarría, nueva jurado de 'Got Talent'

Es uno de los rostros más populares de nuestro país por su trayectoria como intérprete en series de televisión y en largometrajes de cine y todo icono en las redes sociales. Ahora, Paula Echevarría tiene ante sí un nuevo desafío en su carrera al entrar a formar parte del jurado de uno de los talent shows más exitosos de la televisión nacional: ‘Got Talent España’.