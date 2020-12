Cuando Paula Echevarría transforma unas botas 'bakalas' en una pieza cool

Es una de las celebrities españolas en tener la facultad de agotar existencias: no hay prenda que se ponga que no se agote en las firma pronto moda. Paula Echevarría es todo un icono para muchas españolas y sus looks son estudiados con lupa. Pero la clave de su estilo va más allá de las piezas que forman su guardarropa sino que es capaz de transformar la estética de las prendas que luce.

Paula tiene la facilidad de convertir en sofisticado un complemento que por definición puede resultar hortera. Ese 'punch' que consigue convencerte a la hora de decantarte por una prenda.

¿Su última apuesta? Las botas 'bakalas', por su acabado arrugado y su color blanco, que la actriz consigue aportarle un rollo actual al combinarlo con un vestido midi bling-bling y un abrigo blanco (un hit esta temporada). Un calzado que puedes encontrar en Stradivarius, un guiño a esa táctica de Paula de combinar prendas low y high cost en un mismo look.

Se trata de una pieza en tono crudo, arrugadas tipo slouchy, de tacón fino con una altura de 7 cm. Está disponible en todas las tallas (35 a 41) y el precio es de 45,99 euros. Además, el envío es totalmente gratuito.