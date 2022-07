Paula Echevarría y el bikini de rebajas para presumir de bronceado

Llega el verano y con él las altas temperaturas y los colores más llamativos. ¿No nos crees? No tienes más que mirar en el armario de Paula Echevarría para darte cuenta de que las tonalidades más oscuras han dado paso a las más alegres y llamativas. De ahí que la actriz y actual jurado de 'Got Talent' haya apostado por un bikini de Calzedonia que te va a enamorar.

Su parte de arriba está compuesta por un top de bikini en forma de triángulo corredero sin aros para un efecto natural. Se puede introducir el relleno dentro de la copa para dar forma al pecho y aumentar el volumen del escote. Tejido de microfibra con estampado de microflores en contraste vichy tono sobre tono. Los tirantes con ojal en el extremo se pueden insertar en la banda o anudarse en la nuca. Cierre posterior con cordón fino. ¡Ideal!

En cuanto a la parte inferior se trata de una braguita de bikini con lazos en los laterales para regular el ajuste. Tejido de microfibra con estampado de microflores en contraste vichy tono sobre tono. La prenda está completamente forrada y presenta costuras invisibles diseñadas para no marcar.

Paula Echevarría ha diseñado las gafas de sol más 'cool' para el verano

La colección de gafas de sol más esperada de cada año ya está aquí. "A Day with Paula" es la octava colección que Paula Echevarría diseña para la firma tras ocho años de alianza en los que tanto la actriz como la marca han crecido y evolucionado juntos: “Estoy muy orgullosa de esta nueva colección. Ya son 8 años con Hawkers en los que he aprendido mucho del diseño de gafas y eso se refleja en esta colección, que es, para mi, la más completa que hemos hecho hasta ahora porque reúne todas las tendencias actuales sin perder la atemporalidad; Todas las gafas son piezas timeless que nunca pasarán de moda".



Paula afirma que la colección de 2022 no solo es actual y muy versátil, sino que además incorpora dos modelos 100% ecológicos y sostenibles: "La verdad es que me siento muy identificada con la concienciación de Hawkers con el medio ambiente, que cada año tiene más presencia en sus colecciones. Tenemos que dejar un planeta mejor para nuestros hijos y hacer todo lo que está en nuestra mano para seguir sumando".