El pastizal que se ha gastado Íñigo Onieva en el anillo de pedida de Tamara Falcó

¡Hay anillo y anuncio oficial de boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva! No sabemos quién tiene más ganas de boda: si la propia Tamara Falcó que ya en su reality anunció la ilusión que le hacía vestirse de novia y hacerlo con un diseño de Carolina Herrera o los fans de la Marquesa de Griñón. ¡Menudo eventazo lleno de glamour y sofisticación se avencinan!

Según publicó la periodista Pilar Vidal en ABC hace unas semanas, Íñigo Onieva y Tamara Falcó se iban a casar. "Una romántica escena que al parecer tuvo lugar, según cuentan, en el Palacio de El Rincón y una decisión de la que ambas familias ya son conocedoras y han recibido con mucha ilusión. Tamara e Iñigo aún no han querido hacer público sus planes de celebrar la boda en julio de 2023", escribe la periodista en la exclusiva que ha publicado el pasado fin de semana en ABC.

Y, aunque hace apenas unos días durante un evento Tamara comunicó que no le habían pedido patrimonio, ha sido cuestión de tiempo que la verdad cayera por su propio peso. Finalmente, la chef ha dado la noticia, a través de su cuenta de Instagram, que estábamos esperando. "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", escribió sobre una imagen en la que muestra, mientras se dan un beso, el anillo de compromiso que le ha regalado Íñigo.

Se trata de un anillo de firma italiana llamada Repossi. Valorado en 14.500€, está compuesto por dos diamantes de 0,30 quilates y de 0,40. ¡Vaya pastizal! Cómodo no sabemos si será , pero bonito es un rato.

Tamara Falcó e Iñigo Onieva: un amor con estilo

Es una de las relaciones más seguidas por la prensa y no es para menos. Tamara Falcó hacía tiempo que no mantenía una relación sentimental estable y cuando se hizo público que su corazón estaba ocupado sus seguidores (y nosotras) enloquecieron. El responsable de que a Tamara le fuese fenomenal en lo personal era un chico llamado Iñigo Onieva, hermano de la modelo y actriz Alejandra Onieva. Aunque al principio quisieron vivir su romance en la más estricta intimidad y se negaron a hablar abiertamente de ello fue Instagram la plataforma donde decidieron dar a conocer su romance.

Desde ese día, tanto Tamara Falcó como Iñigo Onieva nos han mostrado sus viajes, sus salidas nocturnas, sus fiestas con amigos y ahora la hija de Isabel Preysler se ha lanzado a compartir con su más de un millón de seguidores en Instagram algunas de las imágenes inéditas de la pareja con motivo del 33 cumpleaños de Iñigo.

¿Suenan campanas de boda para Tamara Falcó e Iñigo Onieva?

Recientemente surgían rumores que hablaban de una posible boda y de un embarazo. Sin embargo, pronto la propia Tamara se apresuraba a negar que estuviese esperando un bebé. Lo hizo en el programa ‘El Hormiguero’ al que acude todos los jueves para participar en un debate junto a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Sin embargo, no decía nada sobre un futuro enlace.

Una posible boda de la que también habló su hermana Ana Boyer durante una reciente visita de la esposa de Fernando Verdasco a España. “Solo ellos saben cuando sucederá. Yo los veo poco porque estoy en Doha viviendo, pero veo a Tamara muy contenta y feliz. Pero vamos, yo no sé nada de ninguna boda ni menos aún de un embarazo”, decía con una sonrisa y con un precioso vestido amarillo ideal para ser la invitada más elegante en tus eventos este verano.