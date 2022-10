Los pantalones vaqueros con estampado de leopardo han vuelto y los más bonitos están en Mango

Aunque el estampado de leopardo es todo un clásico, es cierto que en las últimas temporadas no estaba siendo el más popular, si embargo, este 2022 ha regresado con más fuerza que nunca. Desde ACNE a Celine, pasando por Ganni, no hay firma que no haya apostado por este 'print' que es tan elegante como favorecedor y, ojo, MUY FÁCIL de combinar. Violeta Mangriñán ha sido la última en lucirlo y nos ha dado una idea para combinarlo en los looks de otoño.

La influencer ha unido en un mismo look el estampado de leopardo, presente en los pantalones de Mango, que están a la venta en la web de la firma por 39,99 €, con el morado de un top palabra de honor y unos zapatos peep toes también de la firma.

En Lefties hay unos pantalones de leopardo similares a los de Violeta que tienen un precio de 19,99 €, más económicos que los de Mango.

Su look de invitada a una boda en clave 'low cost'

Violeta tiene el vestido de invitada a una boda que sienta como guante y, ojo, es el típico vestido que vas a poder usar una y otra vez sin aburrirte.La influencer apostó por un vestido midi de H&M que es perfecto para una boda de otoño.

Amiga, ha llegado el momento de ir mirando looks de bodas y vestidos de invitada.Nuestros amigos nos han invitado con toda la ilusión del mundo y quieren que seamos partícipes de ese día tan especial para ellos, así que hay que estar a la altura de las circunstancias y encontrar un conjunto con el que podamos brillar. A la venta en la web de la firma por 39,95 €, Violeta lució un vestido cruzado de manga larga.

Si buscas algo más económico, en Asos hemos fichado un v largo verde bosque con parte de arriba cruzada y escotada de ASOS DESIGN, que tiene un precio de 28 €.