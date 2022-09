Olvídate de los aburridos pantalones vaqueros azules, María Pombo le abre paso a los jeans amarillos

La primera semana de septiembre ha dado para mucho. Los primeros días de vuelta al trabajo, al colegio... pero también significa que hay nuevas tendencias en las tiendas. Zara empezó fuerte y lanzó su colección cápsula con Narciso Rodriguez, Mango ha puesto los ojos en influencers.... y las firmas pequeñas también han estrenado sus novedades. María Pombo, con lo nuevo de Name the Brand, nos ha recordado que hay vida más allá de los pantalones vaqueros azules.

Que María Pombo es una especie de reina Midas es una realidad. La influencer, que ya supera los 2,7 millones seguidores en Instagram, logra que todos los looks que se pone acaba siendo un éxito, tanto es así que hace tiempo que decidió sacarle beneficio y creó primero Tipitent y, más recientemente, Name the Brand.

La influencer ha estrenado unos 'jeans' rectos en amarillo con cintura alta, perfectos para estilizar la figura y que cuestan 85,95 €, que ha combinado con una cazadora denim a juego y un 'tank top' blanco.

Hace unas semanas estrenó un conjunto de lo nuevo de Mango. Por un lado ha lucido un top de tirantes de punto de lúrex de la colección Committed, que ahora mismo tiene un precio de 25,99 €. Lo ha combinado con unos pantalones acampanados, ideales para estilizar la figura, con el mismo estampado que el top y que tiene un precio de 49,99 €.