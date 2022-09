Olivia Palermo cambia la blazer por una camisa de piel de Mango para combinar con faldas

Olivia Palermo es una de las mujeres con más estilo del mundo. Se ponga lo que se ponga, consigue que las prendas que usa se hagan virales, hasta tal punto que llegan agotarse. En plena Semana de la Moda de Nueva York, la influencer ha combinado prendas de lujo con una sobrecamisa de piel de Mango.

Totalmente de negro, Olivia Palermo derrochó estilo con una falda midi de red con top con pedrería que remató con una sobrecamisa de piel de Mango. Se trata de un diseño de la colección Selection con confección y tejido premium. De hecho, está confeccionado con 100% piel ovino.

De corte 'oversize'. cuenta con cuatro bolsillos de solapa en la parte delantera. De momento, está disponible para su venta y tiene un precio de 179,99 €.

Un look totalmente soberbio que vuelva a demostrar que en la moda no siempre hace falta arriesgar demasiado para acertar. "Mi máxima siempre ha sido estar cómoda con las prendas que uso. No me gusta sentir que voy disfrazada. Las mujeres tenemos un sinfín de posibilidades en cuanto a tendencias, pero hay que saber detectar con cuáles nos sentimos cómodas y con cuáles no", aseguraba Olivia durante una entrevista para una prestigiosa revista de moda.