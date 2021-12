Nuria Roca pone color al otoño con este jersey

Siempre se ha dicho que el otoño es para cambiar de registro y empezar a apostar los colores más tierra, marrones, ocres y oscuros. La temperatura no acompaña, cada vez hace más frío y necesitamos "envolvernos" en tonalidades más acordes con la temporada sin perder un ápice de estilo y elegancia. Porque por mucho que nos queramos negar, el verano ya queda lejos, tanto el que ha pasado como el próximo, y debemos ir guardando esas prendas de colores fluorescentes para quedarnos con las que tocan ahora.

Sin embargo, estos colores más otoñales e invernales llevan implícito la sobriedad y es algo de lo que muchas queremos huir hasta que comiencen a salir los próximos rayos de sol. Porque no, no es momento de dejar de sonreír solo porque nos pongamos una paleta de colores más austera. Todo lo contrario: este es el otoño de la fantasía, la luz y el color. ¿Sabes por qué?

Es muy sencillo. Al contrario que en otras temporadas, que las marcas han elegido prendas de abrigo más austeras, como jerséis, cárdigans o abrigos, esta vez se han dejado llevar por los motivos más brillantes, que aportan esa dosis de energía que las bajas temperaturas nos suelen quitar. Una de nuestras famosas que han optado por brillar con una prenda de este estilo ha sido Nuria Roca.

La colaboradora de 'El Hormiguero' acostumbra a llevar 'looks' que no dejan indiferentes a los espectadores: desde conjuntos de formas geométricas y corte psicodélico de Mango hasta multiestampados firmados por United Colors Of Benetton que no todo el mundo estaría dispuesto a probar. Esta vez, la también presentadora de 'La Roca' ha elegido un jersey con print de colores en rosa, azul, naranja, amarillo y malva de cuello alto con empuñadura que le sentaba espectacular.

Este jersey forma parte de la colección que ha realizado la diseñadora María Escoté en colaboración con Desigual. Con esta ya son tres cápsulas que la creadora ha presentado junto a la firma y, esta vez, lo que pretende contar con sus prendas se refiere a "una oda al amor libre, la diversidad y el amor propio". Desde luego que Nuria personifica todo ello y lo ha demostrado con esta pieza que parece ser muy confortable y calentito. Su precio es de 99,99 euros.

Con el fin de destacar por encima de todo esta creación, la valenciana lo ha acompañado con unos pantalones de piel en color negro de Mango (una de sus marcas preferidas) con 'wide leg', que suelen quedar muy bien con botines de tacón o tacones altos. Esta ha sido la opción elegida por la periodista y desde luego que ha dado en el clavo.