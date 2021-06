Nuria Roca y sus pantalones geométricos de Mango con lista de espera

Nuria Roca se ha convertido con el paso de los años en todo un icono de estilo. La periodista y ahora colaboradora de 'El Hormiguero' ha conseguido que su cuenta de Instagram se convierta en el mejor escaparate de looks que enamoran a sus miles de seguidores. El último tiene tintes setenteros porque Nuria Roca se ha decantando por el estampado geométrico y la pata ancha de un modelo de Mango que se encontraba rebajado un 50%.

Y sí, hablamos en pasado porque estos fabulosos pantalones ya se han agotado PERO tienen lista de espera para que cuando los repongas puedas hacerte con ellos.

Una publicación que la presentadora realizó después de haber tenido que pasar 24 horas en el hospital. ¿El motivo? Cansancio acumulado.

"Estuvo solo un día hospitalizada. Mucha acumulación de trabajo, pero ella ya está trabajando y me voy a cenar ahora con ella. Está completamente recuperada, era cansancio y se ha recuperado rapidísimo", decía a los periodistas que le preguntaban por ella.

Además, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los paparazzi se atrevieron a preguntarle por el secreto del éxito de su matrimonio: "Cuando la veo siento admiración, siempre la he admirado y después de tantos años la sigo admirando y quizás ahora más,". También asegura que le da hasta vergüenza ser una de las parejas que más años llevan junta del panorama social de nuestro país: "No lo sé, me da un poco de rubor, somos de las más duraderas. A lo mejor es la admiración. Y nos reímos juntos, es lo mejor que le puede pasar a una pareja. No me considero nadie para dar consejos a nadie".

Nuria Roca, estilo más allá de los 40

A sus 49 años, Nuria Roca ha demostrado que los colores más llamativos y las combinaciones más arriesgadas pueden (y deben) tener cabida en los vestidores de las mujeres de más de 40 años. Porque la moda lleva tiempo actualizándose para que la edad no sea sinónimo de aburrimiento 'fashion'.

Enamorada de los colores flúor, Nuria Roca suele combinarlos para crear looks muy potentes que siempre luce con una sonrisa y una actitud positiva que elevan sus estilismos a la categoría de ¡lo queremos! Sin duda, estos pantalones son el mejor ejemplo de que (casi) todo lo que se pone Nuria Roca se agota.