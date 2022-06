Nuria Roca tiene la blazer verde neón más bonita de la primavera

Nuria Roca es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y hace ya varios años que comenzó a compartir su rutina diaria y sus looks en Instagram. A día de hoy, la periodista está a pocos meses de conseguir el millón de seguidores y a todos ellos les encanta que nos chive de qué va vestida cada vez que pisa el plató de 'El hormiguero'. En esta ocasión, Nuria ha dado con el conjunto perfecto para decir adiós a la primavera y decir hola a las altísimas temperaturas que este verano nos depara.

Aunque sus pantalones blancos nos encantan, hemos de decir que lo que más nos ha impresionado es su chaqueta verde neón de Sandro París. Eso sí, te avisamos de que su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Sin embargo, si apuestas por hacerte con este diseño se convertirá en un auténtico básico de armario que reutilizarás cada primavera.

Y aunque Nuria Roca nos ha dicho que su top es de Mango, no lo hemos encontrado, y lo mismo con su pantalón.

Cristina Pedroche, la invitada de una noche muy divertida

Antes de que Nuria Roca saliese al plató, Cristina Pedroche derrochó energía. Era una de las visitas más esperadas del momento y no, no tiene nada que ver con Las Campanadas. Cristina Pedroche ha acudido a 'El Hormiguero' para promocionar la segunda temporada de 'Love Island', el programa que la periodista presenta en Neox de lunes a jueves. Como siempre, un sueño ir a @elhormiguero ❤️❤️❤️❤️ Y encima para hablar de @loveislandesp 🏖 Increíble todo el equipo y por supuesto @pablomotos ❤️🥰 Me lo he pasado increíble y ya quiero volver 🤣", escribía Cristina Pedroche en su cuenta de Instagram a los pocos minutos de terminar su intervención.

Una visita que comenzaba muy fuerte, dado que Cristina aparecía con un albornoz del que se deshacía bailando de manera espectacular dejando al descubierto su estilismo. Un dos piezas formado por un top y unos shorts blancos que son pura fantasía. Y sí, sabemos la firma.

Se trata de un conjunto de la firma MALNE MADRID, aunque tenemos que decirte que no está disponible online. Eso sí, su top blanco ha sido de lo más comentado en redes porque le sentaba como un auténtico guante.