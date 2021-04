¿Qué te parece el nuevo look de María Pombo?

Llevamos meses diciéndolo: el flequillo es tendencia este 2021 y por ello son muchas las famosas, y no famosas, que se apuntan a él. La última en hacerlo ha sido María Pombo, tal y como nos ha mostrado en su cuenta de Instagram.

"Vamos a por una semana más!! Por cierto me he vuelto a cortar el flequillo, creo que ya no hay vuelta atrás", ha escrito la influencer y empresaria para enseñarnos lo bien que le sienta este nuevo look.

No es la primera vez que María decide arriesgar y cortarse el flequillo. De hecho, a principios de 2021 ya dio ese primer paso y con resultados muy positivos.

En esa ocasión optó por un flequillo cortina largo y despuntado con el que dar vida a su melena. Una idea muy práctica para quienes quieren lanzarse con este cambio y no se atreven.

Otras famosas que se han apuntado al flequillo estos últimos meses han sido Gigi Hadid, Macarena García, Edurne, Ana de Armas o Sara Carbonero.

Y como ellas mismas se han encargado de demostrar, al ser un corte abierto y largo, más o menos a la altura de pómulo, favorece a todo tipo de rostros.

¿Te animas tú también a cambiar de look?