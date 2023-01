Nadia Nadim, la leyenda del fútbol femenino, ficha por H&M Move

En las últimas noticias sobre fichajes, H&M Move ha apostado por una de las mejores jugadoras de fútbol femenino, Nadia Nadim. Su trayectoria profesional es una historia inspiradora que comenzó cuando se vio obligada a huir de Afganistán siendo una niña. De refugiada a estrella del fútbol internacional, con más de 100 partidos con la selección danesa, Nadia habla nueve idiomas y es doctora en Medicina.

En la actualidad, Nadia juega al fútbol profesional en el Racing Louisville FC de la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos. También ha representado al Manchester City y al París Saint-Germain, donde ganó los títulos de liga. Nada ha impedido a Nadia seguir adelante, pues espera que la próxima generación de talentos pueda seguir sus pasos.

“Quiero ayudar a inspirar a los niños y niñas para que quieran jugar, especialmente a las chicas jóvenes. Por eso firmé con H&M Move, porque creo personalmente en su misión” dice Nadia Nadim.

La leyenda del fútbol Zlatan Ibrahimović da la bienvenida a Nadia al equipo H&M Move. En su primer partido para H&M Move, Nadia participa en una batalla cara a cara con Zlatan, pero no todo es lo que parece. Los dos futbolistas participan en una competición feroz pero divertida, en la que ambos se mueven como nunca antes se había visto, con toda la acción narrada por el comentarista de fútbol invitado Guy Mowbray. Este increíble dúo encarna el espíritu de la marca "However You Move", pero al final sólo uno puede salir victorioso, ¿quién será?

Nadia y Zlatan lucen la nueva colección sin costuras de H&M Move con estructuras que realzan el cuerpo para darle un toque más poderoso. Nadia lleva un mono sin costuras con una expresiva estructura de punto que le permite moverse sin esfuerzo, mientras que Zlatan viste una sudadera sin costuras y mallas de hombre.

Diana Amini, que dirige H&M Move Community Program, comparte esta opinión: “Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Nadia a nuestra misión de mostrar los muchos beneficios que el movimiento aporta como individuo, comunidad o equipo. El movimiento tiene la capacidad de unir a personas y comunidades, así como de crear la oportunidad de conexiones y colaboraciones inesperadas, como la unión de fuerzas entre Zlatan y Nadia".