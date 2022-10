Aunque todo el mundo se fijó en el vestido rosa de la reina Letizia en Alemania, lo más elegante de su look fue su abrigo cámel

Continúa el viaje de los reyes Felipe y Letizia por Alemania. Si en el primer acto la reina Letizia apostó por el rosa en un look de pantalón y blusa con frunces, no hay duda de que el fucsia no solo es uno de los colores año, también es uno de los colores favoritos de la reina Letizia. La soberana visitó en el Palais Populaire la exposición temporal de la Colección del Museo Helga de Alvear, con un look compuesto por un vestido midi rosa y un elegantísimo abrigo cámel.

“Escribir todos sus nombres” rinde homenaje a una mujer que ha desempeñado un papel esencial en el campo del arte para este intercambio en las últimas décadas: Helga de Alvear, una de las galeristas más reconocidas de España. Y la reina Letizia apostó por un vestido de corte evassè y largo midi color fucsia que estrenó hace unos meses y que firma el diseñador español Moisés Nieto.

Para aportarle elegancia al conjunto, lo coordinó con unos salones beige y un abrigo cámel de Carolina Herrera, la prenda más versátil que puede incorporar a su armario una mujer en invierno. Porque es fácil de combinar, porque es elegante, porque nunca pasa de moda y por mil razones más, te hemos preparado un shopping con algunos de los abrigos cámel más bonitos de este invierno 2023.