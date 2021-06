Hazte con los mules joya al estilo 'Olivia Palermo' (por 16 euros)

Es sin duda una de las mujeres que mejor representan el estilo neoyorquino. Ese casual chic elevado que enamora a paparazzis y seguidoras, ha hecho que Olivia Palermo haya pasado de 'it girl' a icono fashion por derecho propio. Siempre a la última en cuanto a tendencias se refiere, Olivia Palermo acaba de coordinar un look con el que demuestra que no se le escapa ni un básico de temporada.

En este caso, y para una mañana de recados por el Soho neoyorquino, Olivia Palermo se decantaba por la comodidad de unos 'skinny jeans' y por la arquitectura de una maravillosa blusa blanca de volantes y cuello ligeramente alto. Un dúo básico, pero totalmente efectivo, que se encargaba de rematar con unos mules joya en color pastel.

Un zapato que toma el relevo de las sandalias minimalistas o de las deportivas para presumir de comodidad y estilo durante la época estival. Su diseño elegante y con el detalle joya hacen de esta elección el zapato perfecto para el verano. Pero como sabemos que los de Olivia Palermo son un poco caros para nuestro presupuesto (son de la firma Giannico y tienen un precio de unos 500 euros aproximadamente), hemos encontrado unos mules joya que recuerdan un poco a la estela Chanel y que son mucho más económicos.

Se trata de un diseño beige con perlas y ribete en crudo de la firma Shein y cuyo precio te va a encantar: ¡16 euros!

El otro gran acierto de Olivia Palermo ha sido lucir un bolso multicolor estilo 'bucket'. Sí, como los gorros. Su forma de cubo lo es todo y pertenece a la firma de la diseñadora Sara Battaglia. Un diseño que está causando furor entre las 'influencers' y del que solo quedan ahora mismo cinco unidades en su página web. Eso sí, si lo quieres tendrás que estar dispuesta a pagar por él 575 euros.

Un estilismo totalmente soberbio que vuelva a demostrar que en la moda no siempre hace falta arriesgar demasiado para acertar. "Mi máxima siempre ha sido estar cómoda con las prendas que uso. No me gusta sentir que voy disfrazada. Las mujeres tenemos un sinfín de posibilidades en cuanto a tendencias, pero hay que saber detectar con cuáles nos sentimos cómodas y con cuáles no", aseguraba Olivia durante una entrevista para una prestigiosa revista de moda.

Sin duda, un sabio consejo con el que ella consigue fantásticos resultados.