Muere André Leon Talley: icono de estilo y rey de los editores de moda

El mundo de la moda llora hoy una de sus pérdidas más importantes. Era la cuenta de Instagram oficial de André Leon Talley la que se encargaba de dar la noticia.

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de André Leon Talley el 18 de enero de 2022 en Nueva York. El Sr. Talley fue el director creativo más grande del mundo durante mucho tiempo en Vogue durante su ascenso como la biblia de la moda mundial. Durante las últimas cinco décadas, como icono internacional, fue un confidente cercano de Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Paloma Picasso, Diane von Furstenberg, Bethann Hardison, Manolo Blahnik y tenía una inclinación por descubrir, nutrir y celebrar a los jóvenes diseñadores. Su firma apareció en Vanity Fair, HG, Interview, Ebony y Women's Wear Daily y fue editor de Numero Russia. El Sr. Talley escribió varios libros, incluidos Valentino, A.L.T.: A Memoir, A.L.T. 365+ y Little Black Dress para Assouline, y contribuyó con Valentino: At the Emperor's Table y Cartier Panthère. Fue el tema del documental El evangelio según André y sus memorias recientes, Las trincheras de gasa se convirtieron en un éxito de ventas del New York Times. En 2014, fue nombrado director artístico de Zappos Couture y ha sido miembro de la Junta de Síndicos de la Facultad de Arte y Diseño de Savannah desde 2000. El Sr. Talley recibió el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de los franceses Republic en 2020 y el premio de literatura del gobernador de Carolina del Norte en 2021. Fue miembro de larga data de la Iglesia Bautista Abisinia de Harlem", reza el texto.

Un fallecimiento que deja al mundo de la moda huérfano, sobre todo a Anna Wintour a quien no solo unía una relación profesional estupenda, sino también personal. Han sido ya muchas personas las que han mostrado su pena en redes sociales, entre ellas la diseñadora Diane Von Furstenberg.

"Adiós querido André ❤️🙏... nadie vio el mundo de una manera más elegante y glamorosa que tú ❤️🙏... nadie fue más conmovedor y grandioso que tú ❤️🙏... el mundo será menos alegre ahora ❤️🙏 He amado contigo y reí contigo durante 45 años…. Extrañaré tus fuertes gritos y tu leal amistad... Te amo muchísimo ❤️🙏", ha escrito junto a una imagen de André.

Descanse en paz.