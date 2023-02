El mono de Zara ultrafavorecedor que Tamara Falcó lleva con sandalias de tacón pero queda mejor con botas cowboy

Tamara Falcó ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años. Tras su paso por MasterChef Celebrity, la simpatía por la marquesa de Griñón subió como la espuma, tanto o más que sus seguidores y likes en Instagram, donde presume de estilo y buen gusto a la hora de vestir. Aunque no vamos a negar que si en España hay una reina de corazones (y del estilo) esa es Isabel Preylsler, Tamara Falcó le va pisando los talones. La hija de la socialité y del fallecido marqués de Griñón, marquesado que ya ha heredado, es el nuevo icono de estilo y, como tal, no hay día que no inspire con alguna de las prendas que luce. En su última aparición en El Hormiguero ha apostado por un mono negro de Zara.

Cómodo y favorecedor. Estas son las dos principales características del mono, ese que siempre aparece al rescate en los días en los que te invade la pereza. El por qué es evidente: permite ahorrar mucho tiempo a la hora de vestirte porque, al igual que el vestido, no necesita de complicadas combinaciones para que brille en todo su esplendor. Además, a diferencia de éste, es aún más confortable por el pantalón y ofrece una mayor libertad de movimiento.

Negro, con la pernera recta y de manga corta, el mono de Tamara Falcó, para nuestra mala suerte, está agotado en la web de Zara. Pero, ojo, que hemos buscado otra versión. En las rebajas de Mango está a la venta este mono negro de manga larga que ha pasado de costar 45,99 € a tener un precio actual de 17,99 €.

La marquesa combinó su mono negro con unas sandalias de pulsera, pero si prefieres algo más cómodo, te invitamos a que veas nuestra selección de botas cowbpy.