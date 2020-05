Las supertops se reinventan por una buena causa, y convierten su casa en una pasarela

Que la industria de la moda se ha reinventado a pasos agigantados es un hecho, solo hay que ver como las firmas han adaptado sus colecciones a la máxima que impera nuestros guardarropas este momento: la comodidad. Las marcas que no tenían sección homewear la han creado y aquellas que ya disponían de esa colección la han ampliado con piezas más sofisticadas.

Pero este sector necesita nutrirse de personas no solo para vender moda sino para mostrarla al mundo, o al menos eso es lo que pensábamos antes de que Valentino lanzara su última estrategia comercial: usar a, modo de modelos, los famosos personajes del vídeo juego 'Animal Crossing'. Todo con un objetivo, enseñar al mundo sus colecciones primavera-verano 2020 y Pre-fall 2020.

Aunque la industria no solo vive de la venta de sus creaciones, las Semanas de la moda son una de las citas más importantes a nivel comercial; y ahora, están prohibidas hasta nuevo aviso. Por ello, las empresas no paran de reinventarse para adaptarse lo mejor posible a la nueva situación y que no muera el sector. ¿Lo último? Si no puedes desfilar sobre las pasarelas, monta el desfile en las casas de las protagonistas, las modelos.

La clave ya sabemos cuál es, adaptarse, y eso es lo que han hecho un grupito de tops internacionales. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Joan Smalls, Karlie Kloss o Stella Maxwell se han unido por una buena causa y retrasmitir en directo, en el canal Fashion de YouTube, su propio desfile desde sus casas. La idea ha sido de la Fundación amfAR, que junto a Carine Rotfield, querían crear una iniciativa para contribuir a la aportación de donaciones para el Covid-19.