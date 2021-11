Mery Turiel tiene el look perfecto del otoño por menos de

Es una de las instagramers españolas más discretas ya que no pertenece al grupito de influencers de Madrid del que María Pombo es toda una embajadora. Mery Turiel, además de controlar la escritura (una gran mayoría de sus fotografías de Instagram viene acompañadas de largas reflexiones sobre uno mismo, el amor, la amistad o la vida), es una de las inspiraciones de quienes han hecho de las redes todo un escaparate de tendencias.

Su última publicación no solo sirve de inspiración sino que Mery da todas las claves de cómo lucir en un mismo look los must haves del otoño de forma low cost. La instagramer lleva un outfit de Lefties, la firma de jóvenes del gigante Inditex, de pies a cabeza que no suma entre las dos piezas principales 20 euros.

Se trata de un jersey de canalé con mini detalles de volantes en las mangas y en el bajo, que combina con una falda xs de estampado de cuadros vichy en blanco y negro. Dos prendas que no suman más de 20 euros ya que la primera cuesta 7,99 euros y la segunda 9,99 euros.

A los pies, Mery también ha escogido Lefties. En concreto unas botas altas militares acordonadas en negro que dan un toque motero al look. Su precio 35,99 euros y también puedes conseguirlas en la tienda online.