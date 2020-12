El mensaje (y el look) más personal de Mery Turiel

A Mery Turiel la conocemos por ser una de las influencers más famosas de España y por agotar cualquier prenda que se ponga. Basta con que publique algo en sus redes sociales para que sus millones de seguidoras quieran tenerlo también. Sin embargo, hoy nos ha llamado la atención el mensaje que Turiel ha colgado en su cuenta de Instagram, una bonita reflexión sobre los momentos tan especiales que todos estamos viviendo.

"Desde hace meses cada vez que miro el móvil en mi pantalla se puede leer “confía en el momento de tu vida”. Es una frase que me he repetido mucho. Siempre he creído firmemente que todo pasa por algo pero ahora siento que es realmente cuando la he interiorizado. Hasta en los momentos en los que menos he comprendido porqué me pasaba ciertas cosas, la vida me ha terminado demostrando que era lo mejor que podía pasar".

Este es solo un fragmento del mensaje con el que Mery Turiel quiere que tengamos confianza en nosotras mismas y luchemos por seguir adelante. "Cada fin del mundo trae un comienzo y sobre todo un futuro mejor", concluye la influencer, que no ha parado de recibir muestras de apoyo de sus fans que han tildado de "preciosa" y "necesaria" esta reflexión.

Pero no podemos dejar pasar su estilo, que es por lo que se ha hecho famosa, ya que la influencer nos ha sorprendido en esta ocasión con un precioso vestido de Zara que seguramente esté a punto de agotarse. ¿Por qué? Pues porque es un diseño largo confeccionado con tejido en mezcla de lana con cuello redondo, manga larga y bajo con abertura frontal. ¿El precio? 49,95 euros. No nos digáis que no sería el look perfecto para esta Nochebuena. Palabra de Mery Turiel.