Meghan Markle y Kate Middleton: dos estilos 'royals'

El desfile 'Trooping The Colour' supuso el inicio de las celebraciones oficial del Jubileo de Platino del reinado de la reina Isabel II, el más longevo de un monarca británico. Allí pudimos ver a Kate Middleton con sus tres hijos y el príncipe Guillermo, mientras que Meghan Markle y el príncipe Harry ocuparon un segundo plano dentro de Buckingham Palace.

La reina Isabel II se dejaba ver en el balcón de Buckingham Palace junto al príncipe Carlos y Camilla Parker-Bowles, y los duques de Cambridge y sus tres hijos. Los pequeños hacían las delicias con sus caras al escuchar el sonido de los aviones que sobrevolaban el palacio, pero sin duda era Kate Middleton la gran protagonista.

La esposa del príncipe Guillermo lucía un maravilloso vestido blanco inmaculado de Alexander McQueen (valorado en más de 3.000 euros) que ya había lucido en más de una ocasión. En cuanto al tocado, un original diseño de Philip Treacy remataba un estilismo perfecto.

Veinticuatro horas más tarde, se celebraba en la catedral de Saint Paul de Londres una misa en homenaje a la reina Isabel II y aquí ya veíamos a Meghan Markle y al príncipe Harry en todo su esplendor. La que fuera actriz de la serie 'Suits' se decantaba por un bonito vestido abrigo blanco de marca todavía desconocida.

Lo que más llamaba la atención era sus pendientes de Birks, que daban ese toque brillante e inmaculado a su look del que presumía subida a unos preciosos salones de Dior.

Kate Middleton, en amarillo limón

Si el día anterior había sido la duquesa de Cambridge la que había optado por el color blanco, para este servicio religioso, Kate se decantaba por un precioso vestido de color amarillo limón.

Un diseño que pertenece a su firma preferida, Emilia Wickstead, y que aderezó con un tocado del mismo color.

La reina Isabel II quiere que todos se lleven bien

Puede parecer obvio, pero las relaciones familiares de la familia real británica se desmoronaron cuando Meghan Markle y el príncipe Harry ofrecieron una explosiva entrevista a Oprah donde no dejaron en muy buen lugar a la monarquía. La que fuera actriz de Hollywood habló de su adaptación a la familia real y sobre la presión mediática a la que se vio sometida, y aseguró que no tuvo ningún tipo de apoyo. Meghan contaba a Oprah que ser miembro de la realeza en Reino Unido era algo casi imposible de "sobrevivir", y confesaba que tuvo pensamientos autodestructivos: "Simplemente ya no quería seguir viviendo... fue un pensamiento constante, real y aterrador... Pensé que eso solventaría todo para todos", explicó.

Unas palabras que dejaron en shock al mundo y que hizo tambalear la imagen de la monarquía británica. Ahora, la reina Isabel II espera que gracias a este viaje se limen asperezas.