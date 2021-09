Las revelaciones más sorprendentes de Marta Ortega: la heredera 'invisible' de Zara

Marta Ortega es considerada por muchos la heredera más discreta del imperio empresarial. Sin embargo, The Wall Street Journal Magazine acaba de publicar una entrevista en la que la hija de Amancio Ortega habla como nunca de su futuro como posible líder empresarial de Inditex.

"Marta Ortega Pérez: el arma secreta de Zara", este es el titular con el que la revista la presenta tras pasar un día con ella en las oficinas de la empresa en Arteixo. "Trabajé como asociada de ventas en la tienda de King's Road de Londres después de graduarme en la universidad y la primera semana pensé que no iba a sobrevivir", cuenta dejando claro que ella conoce el negocio desde los peldaños más bajos.

"Te vuelves un poco adicto a la tienda. Algunas personas nunca quieren irse", afirma desvelando que todas las semanas visita diferentes tiendas de Zara como parte del trabajo que realiza para la compañía de su padre. "Siempre estaré donde la empresa más me necesite", asegura cuando le preguntan sobre su futuro en la empresa. ¿Será ella la que tome finalmente el relevo de su padre?

"Nunca sabes tu futuro y estoy abierto a él. Pero para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que eso es lo que siempre hizo mi padre", afirma. Una entrevista en la que no ha tenido problema ninguno en hablar, por ejemplo, de las múltiples controversias a las que muchas veces se enfrenta la firma que su padre creó por sus diseños, muchas veces extremadamente parecidos a los de la Alta Costura.

"Intentamos buscar la mejor de las calidades y el mejor de los diseños. Respetamos el trabajo de la gente (...) Creo que tenemos nuestra propia identidad. Llevamos mucho tiempo desarrollando nuevos productos desde cero", asegura dejando claro que nunca le han tenido miedo a las acusaciones de plagio vertidas en algún momento contra ellos.

Su trabajo consiste en organizar estrategias y llevarlas a cabo y Marta dice no sentir ninguna presión al hacerlo en una compañía como es Inditex. "Por supuesto que somos una gran compañía, pero siento que no es tan grande, no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellas. En nuestro día a día no es algo que nos preocupe", asegura.

Una entrevista que concede tras años de silencio y que podría ser una manera de mostrar al público la que un día será la sustituta de Amancio Ortega.