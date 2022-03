Las zapatillas con las que entrena María Pombo: bonitas, efectivas y a tu alcance

Hace poco te hablamos de cómo equiparte para acudir al gimnasio como María Pombo a Laura Escanes. Ahora, y dado que la primavera se acerca y puede que te animes a salir a correr, nos hemos centrado en las prendas sporty de la primera y nos hemos dado cuenta de que la joven utiliza unas zapatillas de correr de Adidas que puedes conseguir a muy buen precio.

La pista nos la daba una imagen que compartía María Pombo en su Instagram. La joven aparecía sentada con ropa deportiva y dejaba ver parte de sus zapatillas de entrenamiento. Y como a nosotras no hay nada que nos guste más que investigar dónde compran las famosos sus prendas y accesorios, ¡hemos dado con ellas!

Se trata del modelo Ultraboost 22 que se adapta perfectamente al pie femenino con un ajuste mejorado en el talón y una curva del empeine más baja para una mayor comodidad. Diseñada para aportar una mejor sujeción y evitar ampollas en el talón notarás la diferencia, seguro.

¿Por qué escoger una zapatilla Ultraboost 22?

No es casualidad que María Pombo proteja sus pies con este diseño de Adidas. La firma ha analizado 1.200.000 pisadas para que Ultraboost evolucione y mejore su ajuste para adaptarse 360° al pie femenino. Y lo que es aún mejor. Han rediseñado la suela de caucho y han probado cientos de prototipos hasta que han sido capaces de garantizar un mejor rendimiento. ¿El resultado? Un 4% más de energía que Ultraboost 21. La parte superior de tejido adidas PRIMEKNIT presenta un diseño más estrecho en el talón para aportar una mejor sujeción y evitar las ampollas. Esta zapatilla presenta una parte superior fabricada con un hilo que contiene un 50% de Parley Ocean Plastic —un material reciclado a partir de residuos plásticos recogidos en islas, playas y comunidades costeras para evitar que contaminen nuestros océanos.

Ahora ya no tienes excusa para no iniciarte en esto del running. Y recuerda, cada uno debe encontrar su propio ritmo. Si vas a empezar a correr empieza poco a poco y si notas alguna molestia no dudes en consultar con un profesional. No solo debes vigilar que el ritmo, que debe ser el acorde a tu forma física, sino que una buena zapatilla te librará de posibles tropiezos y lesiones. ¡Ánimo y a ponerte en forma con seguridad!