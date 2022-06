María Pombo y el vestido con la espalda más original

El verano ya está aquí, las altas temperaturas también y nuestras ganas de lucir los diseños más favorecedores están 'on fire'. De ahí que no paremos de buscar inspiración en los perfiles de Instagram de las influencers más relevantes de nuestro país. Cómo no, María Pombo es una de ellas y ahora la diseñadora nos ha demostrado que el escote, este verano, también se lleva en la espalda y favorece como el que más. Para un fin de semana en el que la influencer y su marido, Pablo Castellano, han celebrado su tercer aniversario como casados, María ha deslumbrado con un vestido cut-out de estampado geométrico y espalda al aire que ha causado auténtico furor en Instagram.

Por suerte, esta pieza de Name The Brand todavía se encuentra disponible en la página web de la firma y te puedes hacer con ella para unirte a una de las tendencias más demandadas de este verano: el escote en la espalda.

María Pombo está viviendo un verano de lo más ajetreado, y es que si hacemos caso de sus Stories y de sus post en Instagram... ¡no para! Y bien que hace porque en verano lo mejor es hacer planes y lucir estilismos que sean muy, pero que muy frescos. De ahí que María haya sacado recientemente la artillería pesada y haya retomado una de sus tendencias favoritas: el vintage 70's.

Para ello, María ha presumido de pecho perfecto gracias a un top de lino en raya multicolor estampada, con espalda abierta y dos tiras fruncidas ajustables que pertenece a Name The Brand.

Un top que encuentra su pareja perfecta en el pantalón de lino a juego.

El lino es el gran protagonista de este verano

No lo decimos nosotras, lo dice Tamara Falcó quien para asistir a su último acto público lució un bonito traje de chaqueta oversize en color beige.

Para una ocasión tan importante como la de recoger las llaves de su primera casa, Tamara Falcó se ha decantado por lucir un elegante traje de chaqueta de lino en color beige (camel medio) que puedes encontrar en Massimo Dutti. La americana de lino cuenta con cuello con solapa de muesca, dos bolsillos con solapa, puño de cuatro botones y una abertura en la parte posterior.

Los pantalones son de lino de corte recto, trabillas para cinturón y dos bolsillos laterales.