María Pombo y el traje de chaqueta de rayas perfecto para la primavera

No hay celebrity que se resista a acudir al Mutua Madrid Open de Tenis y María Pombo no podía ser menos. Acompañada de su marido, Pablo Castellano, la influencer acudió a la Caja Mágica presumiendo de estilazo. Para disfrutar de los partidos de tenis de una jornada deportiva en la que acompañó el buen tiempo, María presumió de estilo con un traje de chaqueta de rayas de la firma Sophie and Lucie, que es una de sus preferidas por su aire francés y su minimalismo.

Lo sabemos, te encanta. Y no, no está disponible en la web porque debe pertenecer a una temporada pasada, pero te animamos a que entres en la página web de la firma porque tienen trajes de chaqueta que son maravillosos y quizá te podrían servir para una boda o incluso para ir a la oficina. ¡Así de bonitos y versátiles son! Lo que sí está disponible todavía es el bikini amarillo con el que María Pombo presumió de figura hace tan solo unos días.

Tiene una de las siluetas más envidiadas por las españolas y es todo fruto de una alimentación sana y equilibrada y de una rutina de entrenamiento que no perdona. De ahí que María Pombo nos haya puesto ya los dientes largos al compartir una imagen como embajadora de Calzedonia con un precioso bikini amarillo (¿quién dijo mala suerte?) que potenciará tu bronceado, además de estilizar tu silueta.

este diseño amarillo pertenece a la nueva colección de Calzedonia y ya está disponible en la web de la firma. La parte de arriba consta de un top en forma de triángulo corredero, con copas ligeramente rellenas para un efecto natural. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Los tirantes con presilla en el extremo se pueden insertar en la espalda o anudarse en la nuca. Cierre posterior con lazo fino. Vaya, una maravilla. ¿Y su precio? Otra.

En cuanto a la parte de abajo, se trata de una braguita bikini de corte brasileña, pero que no se encuentra actualmente disponible en color amarillo. Pero para que puedas lucir el look entero, hemos seleccionado para ti esta braguita de bikini completamente forrada. Tejido con hilo de lamé brillante de tacto muy suave, adornado con un acabado de punto festoneado. Cobertura estándar en la parte posterior. Ideal, no digas que no.