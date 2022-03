María Pombo tiene el top de colores de Zara que será tendencia la próxima temporada

Hacía tiempo que María Pombo no lucía una prenda de una de sus firmas de moda low cost fetiche. Últimamente la influencer aprovecha sus citas más especiales y sus posados ante los flashes para lucir prendas de su marca de moda Name The Brand. Las ocasiones más recientes en las que María llevó looks de su firma fueron el pasado fin de semana en el concierto de C. Tangana y esta semana en la presentación de la nueva temporada del programa 'El Desafío', de Antena 3.

Pero ha sido en su escapada a Marbella, junto a gran parte de su familia, donde la instagramer ha metido en la maleta alguna que otra prenda de la nueva colección de Zara. De momento, nos ha conquistado el corazón una muy colorida y delicada que estamos convencidas de que agotará existencias.

Se trata de un chaleco de punto cerrado, de cuello redondo, manga sisa y con un mix de estampados, de rayas horizontales y cuadros. Una pieza pintada en diferentes colores ácidos que cuesta 25,95 euros y que está disponible en todas las tallas (S, M y L).

Además, la firma insignia de Inditex va más allá y propone un total look que combina con este chaleco multicolor. Un minishort también de punto, solo de rayas que puedes adquirir también en la tienda online de Zara. El precio 19,95 euros y las tallas van de la S a la L.